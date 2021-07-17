Сіддікі працював журналістом з початку цього тижня в складі афганських спецпідрозділів

Журналіст та високопоставлений афганський офіцер були вбиті в результаті перестрілки талібів

В Афганістані вбили журналіста Reuters Даніша Сіддікі, коли він висвітлював зіткнення між афганськими силами безпеки і бойовиками «Талібану» біля переходу з Пакистаном.

Про це розповів афганський військовий чиновник, який попросив не називати його імені до заяви міністерства оборони Афганістану, та представника «Талібану» Забіхулу Муджахіда, – повідомляє Reuters.

Як повідомляється, Сіддікі і високопоставлений афганський офіцер були вбиті в результаті перестрілки талібів. Сіддікі розмовляв з крамарями, коли таліби атакували.

Сіддікі повідомив Reuters, що раніше в п’ятницю він був поранений осколком у руку під час репортажу про зіткнення.

Уточнюється, що Reuters не зміг незалежно перевірити подробиці бойових дій, описаних афганським чиновником.

Муджахід сказав, що «Талібану» не було відомо про те, що з цього місця був репортаж журналіста про те, що він назвав «запеклим боєм», і що неясно, як був убитий Сіддікі.

Президент Афганістану Ашраф Гані сказав, що він «глибоко засмучений шокуючими повідомленнями» про смерть Сіддікі і висловив співчуття його родині.

Сіддікі працював журналістом з початку цього тижня в складі афганських спецпідрозділів, які базуються в південній провінції Кандагар, і писав про бойові дії між афганськими командос і бойовиками Талібану.

Як повідомлялося, останні британські війська покидають Афганістан.