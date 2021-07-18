Афганістан відкликає своїх дипломатів із Пакистану після викрадення дочки посла

Міністерство закликало уряд Пакистану «якомога швидше знайти і притягнути до відповідальності винних»

Президент Афганістану Ашраф Гані відкликав всіх дипломатів із сусіднього Пакистану через два дні після того, як дочка афганського посла була ненадовго викрадена і «зазнала катувань». Про це інформує агенція BNA з посиланням на Міністерство закордонних справ Афганістану.

Дипломатам, в тому числі послу, наказано повернутися в Кабул «поки влада Пакистану не покарає викрадачів... і поки безпека афганського посла і дипломатів у цій країні не буде гарантована», – йдеться в заяві Кабула від 18 липня.

Міністерство закордонних справ Афганістану заявило, що дочка посла цієї країни в Пакистані потрапила до лікарні після того, як 16 липня її на кілька годин викрали невідомі і «жорстоко катували».

Міністерство закликало уряд Пакистану «якомога швидше знайти і притягнути до відповідальності винних».

17 липня Міністерство закордонних справ Пакистану заявило про початок «ретельного розслідування» цього «тривожного» інциденту.

Як пише AP, жодних деталей ні про саму доньку посла, ні про обставини її звільнення у звіті, яке є в розпорядженні видання, немає.

У Пакистані назвали напад «тривожним» і заявили, що посилили безпеку в резиденції посла Афганістану. У МЗС країни засудили цей інцидент і закликали притягнути до відповідальності винних. Поліція вже розпочала розслідування.

До слова, у Пакистані через вибух автобуса загинули 13 осіб, інші 39 отримали поранення.