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Більшість областей накриють дощі: прогноз погоди на 1 вересня

Діана Гасюк
glavcom.ua
Більшість областей накриють дощі: прогноз погоди на 1 вересня
фото: glavcom.ua

У деяких районах центральних і південних областей можливі град та шквали

У п'ятницю, в перший день вересня, погода у більшості областей дощитиме. Тим часом на півдні та сході країни буде спекотно – до 32°. Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Уночі на півдні, в центрі та більшості північних областей, а вдень на території України, за винятком заходу, Житомирської, Вінницької та Київської областей, очікуються короткочасні дощі та грози. Крім того, в деяких районах центральних і південних областей можливі град та шквали зі швидкістю 15-20 м/с.

Температура вночі у західних областях становитиме +10-15°, а на півдні до +23°. На інших територіях України температура повітря вночі буде в межах +14-19°.

Протягом дня більшість території прогріється до +21-26°. Особливо спекотно буде на півдні та сході, де термометри покажуть +27-32°. У Карпатах залишатиметься прохолода: вночі там очікується +7-12°, а вдень +13-18°.

Більшість областей накриють дощі: прогноз погоди на 1 вересня фото 1

1 вересня на Київщині та в столиці очікується мінлива хмарність. Протягом ночі синоптики передбачають короткочасний дощ і грозу. Проте, вдень опадів не передбачається. Вітер північно-західного напрямку зі швидкістю 5-10 м/с. 

В області температура повітря вночі становитиме +14-19°, вдень - +21-26° тепла. В Києві вночі стовпчики термометрів покажуть 17-19° тепла, а вдень повітря прогріється до 25° вище нуля.

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Теги: повітря вітер традиції свято погода

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