28 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Цього дня бажано не працювати, а провести день у тиші, спокої серця і думок

У понеділок 28 серпня святкуються День краватки-метелика та Міжнародний день публічного читання коміксів. Православні християни відзначають Успіння Пресвятої Богородиці.

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День краватки-метелика

фото: Pixabay

28 серпня в США святкують Національний день краватки-метелика. Це неформальне свято модного жіночого та чоловічого аксесуара.

Невідомо, хто заснував цей день, але відзначається він з 2007 року. Це свято дарує усім прекрасну нагоду одягнути краватку-метелик, якою можна прикрасити свій повсякденний одяг. Ті, хто ніколи не носив цей аксесуар, можуть спробувати додати його до свого звичного гардеробу.

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Багато людей вважають, що батьківщиною краватки-метелика є Франція, але це не так. Походить цей аксесуар із Хорватії. Французькі військові запозичили навичку носити метелика під час Тридцятирічної війни у хорватських солдатів, які зав’язували навколо шиї хустку, щоб фіксувати комір сорочки.

Міжнародний день публічного читання коміксів

фото: Pixabay

28 серпня – Міжнародний день публічного читання коміксів. Це щорічне свято усіх героїв коміксів.

У 2010 році Сара Мореан та Брайан Хітер з сайту альтернативних коміксів Daily Cross Hatch вигадали святкування International Read Comics in Public Day. Мета свята полягала в просуванні коміксів, щоб люди без сором’язливості могли читати їх публічно. Датою святкування було обрано день народження Джека Кірбі. Ця людина вважається генієм коміксів.

Джек Кірбі народився у 1917 році, а у 1936 займав посаду художника коміксів. Він створив таких відомих персонажів як Люди Ікс, Халк та Фантастична четвірка. Працюючи над коміксами, він отримав прізвисько «Король коміксів». Завдяки його праці комікси стали дуже популярними. Сьогодні образи супергероїв коміксів використовують на телебаченні, при виготовленні іграшок, відеоігор та одягу. Комікси можна зустріти на прилавках книжкових магазинів, у бібліотеках та шкільних програмах.

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Яке церковне свято

фото з відкритих джерел

28 серпня православні християні святкують велике свято Успіння Пресвятої Богородиці, коли Божа Матір відійшла на небо до свого сина Ісуса Христа.

Крім того, 28 серпня – день завершення Успенського посту та завершення церковного календарного року.

За традицією східної церкви, свято Успіння Пресвятої Богородиці належить до переліку дванадцяти найбільших свят церковного року.

На Успіння Богородиці заборонено сваритися, особливо з близькими людьми і друзями; не можна брати в руки гострі предмети. Навіть хліб потрібно ламати руками, а не різати ножем; не можна займатися хатньою роботою - прибирати, прати і особливо шити; не варто розводити вогонь, щоб не привернути до себе біду; не можна відмовляти іншим у допомозі, варто намагатися виконати прохання.

Що не можна робити сьогодні

На Успіння Богородиці бажано не працювати, а провести день у тиші, спокої серця і думок.

Не можна сваритися, коїти поганих вчинків.

Бажано не починати нових справ, бо святкові дні – для Господа, а не для роботи, і праця у святкові дні вважається неблагословенною.

Народні прикмети

Польові квіти пахнуть сильніше, ніж зазвичай – до негоди.

Гарна погода – бабине літо буде прохолодним.

Якщо вода не хвилюється, тоді осінь буде безвітряна, а взимку не буде хуртовин.

Якщо на Успіння з'явиться веселка, то осінь буде теплою і затяжною.

Багато павутини – прикмета до того, що зима буде морозною і малосніжною.

Після заходу сонця навколо землі з'являється туман, який до світанку розсіюється – до дощу.

Пам’ятні дати 28 серпня

1797 рік – США погодилися платити викуп Тунісу за те, щоб припинити піратство щодо американських кораблів у Середземному морі;

1850 рік – у Веймарі відбулася прем'єра опери Ріхарда Вагнера «Лоенґрін»;

1879 рік – після завершення британо-зулуської війни у 1879 році британці заарештували зулуського короля Сетшвайо і висилають його із Зулуленда;

1921 рік – у Києві розстріляли 47 членів ЦУПКому (Центрального Українського Повстанського Комітету), серед яких були Іван Андрух, співзасновник УВО, та поет-військовик Григорій Чупринка;

1924 рік – Серпневий виступ грузинів проти радянської влади;

1937 рік – у Японській імперії засновано компанію Toyota;

1946 рік – США використали право вето на вступ до ООН таких країн, як Монгольська Народна Республіка та Народна Соціалістична Республіка Албанія;

1963 рік – біля Меморіалу Лінкольна у Вашингтоні зібралося 200 тисяч учасників маршу протесту проти расової сегрегації та дискримінації;

1988 рік – у Німеччині відбулися демонстраційні польоти, під час яких над американською авіабазою в Рамштайні зіткнулися три італійські літаки, які виконували груповий політ – уламки літаків впали на землю у натовп спостерігачів, що призвело до загибелі 66 осіб;

1990 рік – Ірак оголосив окупований Кувейт своєю 19-ю провінцією, перейменувавши місто-столицю Кувейт у Кадіму та утворивши новий міський район, названий на честь Саддама Хусейна;

1996 рік – після 15 років подружнього життя і чотирьох років життя нарізно лондонський суд офіційно розлучив британського принца Чарльза і принцесу Діану;

1999 рік – у столиці Малайзії Куала-Лумпурі відкрилася найвища на той час споруда – дві 88-поверхові башти-близнючки торгово-ділового центру «Вежі Петронас» заввишки 452 метри кожна.

Іменини

День ангела іменині сьогодні, 28 серпня, святкує лише Марія.