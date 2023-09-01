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1 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Діана Гасюк
glavcom.ua
1 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
1 вересня відзначається День знань
фото з відкритих джерел

Цього дня не варто підмітати підлогу, тому що можна вимести любов

1 вересня відзначається День знань, Всесвітній день обізнаності про хворобу Альцгеймера, Всесвітній день написання листів та Всесвітній день миру. Віряни вшановують пам'ять преподобного Симеона Стовпника. 

День знань

1 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 1

Щороку в перший день осені в Україні відзначають День знань. Саме в цей день в усіх школах на урочистих лінійках лунають «перші дзвоники», які сповіщають про початок нового навчального року.

Це свято було проголошене 1 вересня 1984 року Верховною Радою СРСР. У більшості країн пострадянського простору відзначається й досі.

Всесвітній день обізнаності про хворобу Альцгеймера

1 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 2

Вересень згідно з рішенням ВООЗ визнаний Міжнародним місяцем обізнаності про хворобу Альцгеймера. На цю недугу у світі хворіє більш ніж 50 мільйонів чоловіків і жінок. 

Ця хвороба – найбільш відома форма деменції, яка є хронічним та постійно прогресуючим синдромом, викликаним дисфункцією головного мозку. Супроводжується деменція більш вираженими порушеннями пам’яті, орієнтації, мови, мислення, поведінки, здатності виконувати повсякденні функції, ніж це трапляється при фізіологічному старінні. 

Всесвітній день написання листів

1 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 3

Щороку 1 вересня у всьому світі відзначається День написання листів (World Letter Writing Day), який у 2014 році запровадив Річард Сімпкін. 

Історія листування налічує не просто століття, а тисячоліття. Походження листування викликано необхідністю в обміні інформацією. Перші листи писалися і відправлялися тільки військовими та були популярні у Єгипті, Персії, Ассирії. Раніше передача листів «працювала» завдяки пішим та кінним гінцям, яких ми в сучасності називаємо кур’єрами. У Давній Греції «кур’єри» за годину долали приблизно 10 км шляху. Найбільших досягнень в організації листування досяг Юлій Цезар. Йому вдалося зробити перевезення упорядкованими завдяки будівництву поштових станцій.

Всесвітній день написання листів – нагода відпочити від соціальних мереж та згадати дива рукописного слова. 

Яке сьогодні релігійне свято

1 вересня в церковному календарі відзначається день пам’яті преподобного Симеона Стовпника. З дитинства він цікавився Святим Писанням, часто ходив до храму. Коли виповнилося йому 18 років, прийняв чернечий постриг, дотримувався посту та зробив чимало подвигів. Незабаром люди почали приходити до святого, щоб отримати пораду і зцілення.

Така увага людей не подобалася Симеону, тому він вирішив віддалитися, звів стовп, а біля нього побудував невелику хижку. Там він проводив майже весь свій час у молитвах. Його вважають першим святим, який винайшов відлюдництво.

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Що не можна робити цього дня

  • Заборонено подорожувати, тому що поїздка обернеться проблемами і випробуваннями.
  • Не варто підмітати цього дня підлогу, тому що можна вимести любов.
  • Не викидайте недоїдки зі столу, краще їх віддати нужденним.

Народні прикмети і традиції

  • Дивилися, який сьогодні день: дме південний вітер – добре вродить овес;
  • Місяць рогами догори – чекайте на хорошу погоду найближчими днями, якщо роги «дивляться» донизу – буде негода;
  • Яка погода 1 вересня, такою буде вся осінь;
  • Зранку туман – зима буде сніжною.

Пам’ятні події 1 вересня

  • 1804 рік – німецький астроном Карл Людвіг Гардінг відкриває третій астероїд Юнону;
  • 1819 рік – вперше ставлять на сцені Полтавського театру п'єсу Івана Котляревського «Наталка Полтавка»;
  • 1859 рік – Керрінгтон і Годжсон незалежно відкривають спалахи на Сонці;
  • 1866 рік – відкривають залізничну магістраль на ділянці Одеса – Балта довжиною 257 верст;
  • 1898 рік – відкривається Київський політехнічний інститут;
  • 1919 рік – у ніч проти 1 вересня внаслідок тактичних прорахунків командування (генерал Кравс) столицю України здають денікінцям під орудою генерала Бредова;
  • 1923 рік – Великий кантоський землетрус у Східній Японії;
  • 1939 рік – нападом Німеччини на Польщу розпочинається Друга світова війна в Європі;
  • 1964 рік – у Києві відкривають перший в Україні широкоформатний кінотеатр: «Україна»;
  • 1996 рік – в Україні запроваджують національну валюту – гривню;
  • 2001 рік – покарання стратою в українському судочинстві замінюють довічним ув'язненням;
  • 2006 рік – у Криму починає працювати перший у світі справжній кримськотатарський телеканал ATR;
  • 2008 рік – прем'єрний показ українського телевізійного мультсеріалу Легенди України;
  • 2014 рік – українські сили виходять з Луганського аеропорту під час Війни на сході України.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Андрій, Микола, Тимофій.

Теги: Україна традиції свято хвороба астроном

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