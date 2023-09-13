Ночі стають прохолоднішими: прогноз погоди на 13 вересня

За даними синоптиків, очікується мінлива хмарність по всій країні, але до дощів не буде

У середу, 13 вересня, погода в Україні буде тепло, без опадів. Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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За даними синоптиків, очікується мінлива хмарність по всій країні, але до дощів не буде. Вітер буде південного та південно-східного напрямку зі швидкістю 5-10 м/с.

Вночі температура повітря опуститься до +8-13°C. Тепліше в нічну пору буде на заході країни - 12-17° тепла.

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Протягом дня у більшості регіонів повітря прогріється до +23-28°C. У західних областях очікується найтепліше погода до +23-28°C, тоді як на сході буде прохолодніше з температурою від +19°C до +24°C.

У столиці та області 13 вересня очікується мінлива хмарність, і прогноз не передбачає опадів. Вітер буде дмухати з південно-східного напрямку зі швидкістю 5-10 м/с.

В Київській області ночі принесуть температуру повітря в межах +8-13°C, в той час, як вдень очікується потепління до +23-28°C. У столиці Києві температура вночі становитиме 11-13°C, а вдень повітря прогріється до +26-28°C.