14 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні не варто починати важливі справи, цей день вважається для цього несприятливим
14 вересня відзначається День танкових військ в Україні та Всесвітній день атопічної екземи. Віряни святкують Воздвиження Хреста Господнього.
День танкових військ в Україні
До 9 вересня 2023 року це професійне свято носило назву День танкістів і святкувалося щороку в другу неділю вересня. Відтепер святкова дата встановлена на 14 вересня. Про це йдеться в указі президента Володимира Зеленського №574/2023.
Так, очільник України скасував дію указу колишнього президента Леоніда Кучми «Про День танкістів», згідно з яким він відзначався у другу неділю вересня. Замість нього в Україні встановлено День танкових військ, який відзначатиметься щорічно 14 вересня.
Такі зміни пояснюються необхідністю вшанувати мужність та героїзм воїнів-танкістів, виявлені в боротьбі за свободу, незалежність та територіальну цілісність України, а також започаткуванням нових військових традицій.
Всесвітній день атопічної екземи
Запроваджений цей день у 2018 році за ініціативою організації GlobalSkin та Європейської Федерації, яка об’єднує асоціації пацієнтів з алергією та хворобами дихальних шляхів (EFA). Мета проведення дня – поширення інформації про цю хворобу.
Атопічний дерматит або екзема – захворювання шкірних покривів, яке проявляється сухістю та свербежем і зазвичай має хронічний характер (запальний або рецидивний). Ця хвороба достатньо поширена – немає дерматолога у всьому світі, який би хоч раз не ставив такий діагноз. Згідно зі статистичними даними, 0,5-2% населення європейських країн страждає від атопічної екземи, серед дітей цей показник більш загрозливий – 25%. У 80% випадків діагноз ставиться дітям у віці до 5 років.
Яке сьогодні релігійне свято
14 вересня в церковному календарі – Воздвиження Чесного і Животворного Хреста Господнього. Це свято вважається одним із найголовніших у східній християнській традиції. В першій половині IV століття в Єрусалимі мати імператора Костянтина Великого цариця Олена знайшла хрест, на якому було розіп'ято Ісуса Христа. Нею були організовані розкопки, під час яких була знайдена печера Гробу Господнього, а неподалік від неї три хрести. Диво допомогло дізнатися, на якому саме був розіп'ятий Син Божий. До хреста доторкнулася хвора жінка, яка одразу вилікувалася.
Що не можна робити в цей день
- Не варто починати важливі справи, цей день вважається для цього несприятливим.
- Церква забороняє лихословити, сваритися, вживати алкоголь.
- Не варто укладати шлюб, вінчатися.
Народні прикмети і традиції
- Дивилися, який сьогодні день: прийшло різке похолодання – чекайте на ранню весну;
- Вранці заморозки – зима прийде рано, погода тепла і ясна – не варто ще чекати на холоди;
- Вже не видно перелітних птахів – взимку будуть тріскучі морози;
- Журавлі тільки почали летіти на південь, не поспішаючи, і сильно кричать – осінь буде теплою.
Пам’ятні події 14 вересня
- 1068 рік – під час повстання кияни визволяють з порубу Великого князя Київського Всеслава Брячиславича, скинувши Ізяслава Ярославича;
- 1797 рік – відбувається державний переворот у Французькій республіці;
- 1871 рік – розпочинає свою діяльність перший в Наддніпрянській Україні банк – Харківський акціонерний земельний банк;
- 1918 рік – у Болгарському царстві розпочинається Владайське солдатське повстання, придушене урядом за допомогою німецьких військ;
- 1939 рік – у США авіаконструктор Ігор Сікорський (колишній киянин) піднімає у повітря свій перший гелікоптер VS-300;
- 1991 рік – у Києві розпочинає роботу Всеукраїнський форум інтелігенції;
- 1995 рік – у Брюсселі відбувається офіційна церемонія прийняття Індивідуальної програми співробітництва між Україною і НАТО;
- 1996 рік – в Одесі відбувається Світовий конгрес чеченців і Всеукраїнський конгрес вайнахів;
- 2000 рік – корпорація Microsoft випускає операційну систему Windows Millennium Edition.
Іменини
День ангела сьогодні святкують Семен, Марфа.
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