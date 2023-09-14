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14 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Діана Гасюк
glavcom.ua
14 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
14 вересня – День танкових військ в Україні
фото з відкритих джерел

Сьогодні не варто починати важливі справи, цей день вважається для цього несприятливим

14 вересня відзначається День танкових військ в Україні та Всесвітній день атопічної екземи. Віряни святкують Воздвиження Хреста Господнього.

День танкових військ в Україні

14 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 1

До 9 вересня 2023 року це професійне свято носило назву День танкістів і святкувалося щороку в другу неділю вересня. Відтепер святкова дата встановлена на 14 вересня. Про це йдеться в указі президента Володимира Зеленського №574/2023.

Так, очільник України скасував дію указу колишнього президента Леоніда Кучми «Про День танкістів», згідно з яким він відзначався у другу неділю вересня. Замість нього в Україні встановлено День танкових військ, який відзначатиметься щорічно 14 вересня.

Такі зміни пояснюються необхідністю вшанувати мужність та героїзм воїнів-танкістів, виявлені в боротьбі за свободу, незалежність та територіальну цілісність України, а також започаткуванням нових військових традицій.

Всесвітній день атопічної екземи

14 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 2

Запроваджений цей день у 2018 році за ініціативою організації GlobalSkin та Європейської Федерації, яка об’єднує асоціації пацієнтів з алергією та хворобами дихальних шляхів (EFA). Мета проведення дня – поширення інформації про цю хворобу. 

Атопічний дерматит або екзема – захворювання шкірних покривів, яке проявляється сухістю та свербежем і зазвичай має хронічний характер (запальний або рецидивний). Ця хвороба достатньо поширена – немає дерматолога у всьому світі, який би хоч раз не ставив такий діагноз. Згідно зі статистичними даними, 0,5-2% населення європейських країн страждає від атопічної екземи, серед дітей цей показник більш загрозливий – 25%. У 80% випадків діагноз ставиться дітям у віці до 5 років.

Яке сьогодні релігійне свято

14 вересня в церковному календарі – Воздвиження Чесного і Животворного Хреста Господнього. Це свято вважається одним із найголовніших у східній християнській традиції. В першій половині IV століття в Єрусалимі мати імператора Костянтина Великого цариця Олена знайшла хрест, на якому було розіп'ято Ісуса Христа. Нею були організовані розкопки, під час яких була знайдена печера Гробу Господнього, а неподалік від неї три хрести. Диво допомогло дізнатися, на якому саме був розіп'ятий Син Божий. До хреста доторкнулася хвора жінка, яка одразу вилікувалася.

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Що не можна робити в цей день

  • Не варто починати важливі справи, цей день вважається для цього несприятливим.
  • Церква забороняє лихословити, сваритися, вживати алкоголь.
  • Не варто укладати шлюб, вінчатися.

Народні прикмети і традиції  

  • Дивилися, який сьогодні день: прийшло різке похолодання – чекайте на ранню весну;
  • Вранці заморозки – зима прийде рано, погода тепла і ясна – не варто ще чекати на холоди;
  • Вже не видно перелітних птахів – взимку будуть тріскучі морози;
  • Журавлі тільки почали летіти на південь, не поспішаючи, і сильно кричать – осінь буде теплою.

Пам’ятні події 14 вересня

  • 1068 рік – під час повстання кияни визволяють з порубу Великого князя Київського Всеслава Брячиславича, скинувши Ізяслава Ярославича;
  • 1797 рік – відбувається державний переворот у Французькій республіці;
  • 1871 рік – розпочинає свою діяльність перший в Наддніпрянській Україні банк – Харківський акціонерний земельний банк;
  • 1918 рік – у Болгарському царстві розпочинається Владайське солдатське повстання, придушене урядом за допомогою німецьких військ;
  • 1939 рік – у США авіаконструктор Ігор Сікорський (колишній киянин) піднімає у повітря свій перший гелікоптер VS-300;
  • 1991 рік – у Києві розпочинає роботу Всеукраїнський форум інтелігенції;
  • 1995 рік – у Брюсселі відбувається офіційна церемонія прийняття Індивідуальної програми співробітництва між Україною і НАТО;
  • 1996 рік – в Одесі відбувається Світовий конгрес чеченців і Всеукраїнський конгрес вайнахів;
  • 2000 рік – корпорація Microsoft випускає операційну систему Windows Millennium Edition.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Семен, Марфа.

Теги: незалежність кияни традиції свято діагноз хвороба

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