25 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Цього дня не можна сваритися, адже негатив пошириться на весь рік

У п’ятницю 25 серпня у світі відзначаються День примирливого поцілунку, День нарциса та День народження операційної системи Linux. Віряни сьогодні вшановують пам'ять мучеників Аникити та Фотія.

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День поцілунків і примирення

фото: Pixabay

Це американське свято, засноване звичайною громадянкою цієї країни – Жаклін Мілгейт з міста Хілтон (Нью-Йорк, США).

Згідно з її розумінням, у цей день варто помиритися зі своєю половинкою, другом, родичем. Зробити це можна як за допомогою обіймів, так і за допомогою поцілунку.

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День народження операційної системи Linux

фото з відкритих джерел

Відкриття належить фінському студенту Лінусу Торвальдсу. Підсумкова вартість проекту склала приблизно $1,4 млрд. Але й до цього дня розробники вкладають у Linux величезні кошти, що дозволяє системі активно розвиватися. Linux – поняття загальне, під цією назвою об'єднано безліч операційних систем з категорії Unix, пов'язаних однойменним ядром.

Вони можуть перебувати як у відкритому, так і в закритому доступі, а поширюються, як правило, безкоштовно. Linux має величезну популярність: лідирує на ринках найбільш потужних комп'ютерів (97%), інтернет-сервісів (60%) та смартфонів (частка Android дорівнює 85%).

Всесвітній день нарциса

фото: Pixabay

Припадає щорічно на четверту п'ятницю серпня. Ця подія присвячена не квітам, як може здатися з назви, а боротьбі з раком. Ось уже багато років нарциси вважаються символом цієї тяжкої хвороби.

Нарциси – весняні квіти, які ще в 1950 році стали використовуватись раковими спільнотами як символ надії. Відтоді вони відображають зусилля людей, які борються з раком.

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Яке релігійне свято

фото з відкритих джерел

За церковним календарем, 25 серпня вшановується пам’ять мучеників Фотія й Аникити, які відповідно доводилися один одному племінником і дядьком. Аникита за часів правління імператора Діоклетіана займав пост військового сановника в Никодима (приблизно III-IV ст.). Одного разу Аникити виступив проти імператора, коли той розставив зброю кари на міській площі для залякування прихильників християнської віри.

Імператор настільки розгнівався, що повелів піддати Аникіту різним мукам. Потім його кинули на поживу до диких левів, але навіть після цього Аникита залишився живим і неушкодженим. Безліч тортур пройшов Аникита, але Господь залишав його живим. В цей же час Фотій з’явився до імператора і зажадав відпустити Аникиту, за що також був підданий тортурам. Обох помістили до в’язниці, а потім засудили до спалення в печі.

Мученики самостійно пішли в палаюче полум’я і для багатьох стали тим знаменням, яке дозволило звернутися в християнську віру. Цікаво, що, згідно з легендою, тіла мучеників не були вражені вогнем навіть після смерті. Саме тому, багато язичників, які були присутні при страті, повірили в Бога.

Народні прикмети та традиції

Іній вранці – буде добрий врожай озимих наступного року.

Дощитиме – бабине літо буде коротким.

Тепла і ясна погода – до врожаю білих грибів у лісах.

Молодий місяць на небі – до поривчастого вітру.

Кішка довго миється – до тепла.

Жаби голосно квакають – до дощу.

Що сьогодні не можна робити

Не можна сваритися, адже весь негатив у цей день пошириться на весь рік. Оминайте конфліктів та вияснення стосунків.

Не намагайтеся планувати важливі справи. Краще дочекайтеся початку наступного тижня і вже тоді розбирайтеся з усіма робочими моментами.

Якщо ви сповідуєте християнство, то не пропускайте відвідування церкви. Потрібно обов’язково піти на службу.

Пам’ятні дати 25 серпня

1609 рік – Галілео Галілей продемонстрував венеціанській раді дожів новий пристрій – телескоп;

1621 рік – до табору під Хотином на підмогу королю Владиславу проти османів прибули 45 000 козаків з Яцьком Бородавкою;

1718 рік – французи заснували в Північній Америці Новий Орлеан;

1793 рік – революційні французькі війська взяли Марсель;

1825 рік – Уругвай проголосив незалежність від Бразильської імперії;

1830 рік – у Брюсселі почалося повстання проти голландців;

1912 рік – у Республіці Китай засновано партію Гоміндан («Партія народної держави»);

1915 рік – німецькі війська взяли Брест-Литовськ;

1918 рік – вийшов у світ перший номер редагованої Янкою Купалою газети «Звон» («Дзвін»);

1919 рік – під час наступу на Київ Армія УНР звільнила Фастів;

1929 рік – дирижабль «Граф Цепеллін», що вилетів із Токіо, прибува до Сан-Франциско;

1933 рік – домовленість між урядом Третього Рейху та єврейською адміністрацією в Палестині, яка дозволяла німецьким євреям переїхати до Палестини та інших країн;

1991 рік – під час війни Хорватії за незалежність почалася битва за Вуковар.

Іменини

25 серпня День ангела імені відзначають Фотій та Аникита.