Розчавила, наче млин: вантажівка знищила легковик (фото)

Жінка на легковому авто дивом вижила у жахливій аварії з вантажівкою

Важкий тягач не просто розтрощив седан. Вантажівка зігнула легкову машину навпіл та ще й опинилася зверху.

Проте, водійка отримала мінімальні травми й навіть зуміла самостійно вибратись з понівеченої автівки. Дивлячись на фото, важко уявити, як можна було вижити у машині, яка опинилась під вантажівкою.

Під час аварії на мосту через річку у штаті Вашингтон, тягач з причепом зіткнувся з легковим автомобілем Nissan Altima 2015 року випуску, за кермом якого була жінка віком 46 років.

Вантажівка розчавила легковик

Водійка не лише пережила це лихо, вона отримала лише легкі травми.

Патрульні повідомили, що легковий автомобіль виїхав на ділянку дороги, де була сповільнена швидкість руху. Вантажівка, що рухалась за нею, не встигла загальмувати вчасно та зіткнулась із седаном.

Джерело: 24 канал