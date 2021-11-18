  1. Головна
  2. Техно
  3. Авто
рус
    Авто

    Розчавила, наче млин: вантажівка знищила легковик (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Розчавила, наче млин: вантажівка знищила легковик (фото)
    фото: Trooper Rocky Oliphan

    Жінка на легковому авто дивом вижила у жахливій аварії з вантажівкою

    Важкий тягач не просто розтрощив седан. Вантажівка зігнула легкову машину навпіл та ще й опинилася зверху.

    Проте, водійка отримала мінімальні травми й навіть зуміла самостійно вибратись з понівеченої автівки. Дивлячись на фото, важко уявити, як можна було вижити у машині, яка опинилась під вантажівкою.

    Під час аварії на мосту через річку у штаті Вашингтон, тягач з причепом зіткнувся з легковим автомобілем Nissan Altima 2015 року випуску, за кермом якого була жінка віком 46 років.

    Вантажівка розчавила легковик
    Вантажівка розчавила легковик

    Водійка не лише пережила це лихо, вона отримала лише легкі травми.

    Патрульні повідомили, що легковий автомобіль виїхав на ділянку дороги, де була сповільнена швидкість руху. Вантажівка, що рухалась за нею, не встигла загальмувати вчасно та зіткнулась із седаном.

    Читайте також:

    Джерело: 24 канал

    Теги: ДТП
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Розчавила, наче млин: вантажівка знищила легковик (фото)