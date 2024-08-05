Київщина зазнала ворожої атаки дронів: влада повідомила деталі

Падіння уламків збитих безпілотників зафіксовано на відкритій місцевості

У ніч на 5 серпня російські загарбники атакували Київську область за допомогою безпілотників. Працювали сили ППО. Про це повідомив начальник Київської ОВА Руслан Кравченко.

Як зазначив Кравченко, влучань в об'єкти інфраструктури та жертв серед населення не допущено, падіння уламків – на відкритій місцевості.

«Ворог вкотре намагався атакувати нашу область за допомогою БПЛА. Тривога оголошувалася двічі та тривала майже всю ніч. В області працювали сили ППО. Влучань в об’єкти житлової та критичної інфраструктури не допущено. Постраждалі відсутні. Падіння уламків фіксуються поза межами населених пунктів на відкритій місцевості», – написав Кравченко.

Раніше повідомлялося, що у ніч проти 1 серпня ударний дрон-камікадзе «Герань-2» пошкодив будинок російського опозиціонера Іллі Пономарьова на околицях Києва. Зокрема, російський безпілотник вибухнув за п'ять метрів від вхідних дверей. Будинок зазнав руйнувань. Перед цим, у ході масованої атаки між третьою та четвертою годинами ранку середи, 31 липня, на територію ділянки Іллі Пономарьова вже прилітало три дрони. Однак їх збила ППО й вони впали на відстані 50-100 метрів від будинку, завдавши лише незначної шкоди.