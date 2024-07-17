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З початку року ДТЕК виготовив вісім прохідницьких комбайнів для підтримки енергосистеми

Іван Гавриляк
glavcom.ua
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З початку року ДТЕК виготовив вісім прохідницьких комбайнів для підтримки енергосистеми
«Енергетики 24/7 працюють над відновленням зруйнованих і пошкоджених потужностей ТЕС»
фото: ДТЕК

ДТЕК Ріната Ахметова інвестував понад 1,4 млрд грн у ремонти та відновлення теплоелектростанцій, що були пошкоджені чи зруйновані ворожими обстрілами

Для підтримання потреб українського вуглевидобутку машинобудівники ДТЕК виготовили 8 комбайнів та 542 тисячі запчастин для обладнання шахт. Про це йдеться в повідомленні ДТЕК. 

Зазначається, що працівники машинобудівних підприємств ДТЕК у січні – червні цього року виготовили та відремонтували 757 одиниць гірничо-шахтного обладнання (ГШО). Серед ключового – 8 нових прохідницьких та очисних комбайнів. Машинобудівники забезпечили шахтарів також і 542 тисячами запчастин та комплектуючих.

«Енергетики 24/7 працюють над відновленням зруйнованих і пошкоджених потужностей ТЕС. Шахтарі – над підтримкою потреб теплоелектростанцій в паливі. А машинобудівники – щоб останні мали для цього усе необхідне. Бо спільна для усіх задача – щоб попри будь-які дії ворога українці були якомога більше часу зі світлом», – розповів генеральний директор ДТЕК Енерго Ільдар Салєєв.

Нагадаємо, за півроку ДТЕК Ріната Ахметова інвестував понад 1,4 млрд грн у ремонти та відновлення теплоелектростанцій, що були пошкоджені чи зруйновані ворожими обстрілами.

Теги: ДТЕК ремонт

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