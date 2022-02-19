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    Біженці із «ДНР», які повірили путінським пропагандистам, усю ніч провели у холодних автобусах

    Сотні біженців із &laquo;ДНР&raquo; усю ніч провели у холодних автобусах - Біженці із «ДНР», які повірили путінським пропагандистам, усю ніч провели у холодних автобусах
    Сотні біженців із «ДНР» усю ніч провели у холодних автобусах
    фото: novayagazeta.ru

    Напередодні у Кремлі заявили, що Ростовська область готова до прийому біженців

    Мешканці Донбасу, які повірили путінським пропагандистам і вирішили тікати до Ростова, в реальності зустрічають зовсім інший прийом. Понад три десятки автобусів з жінками та дітьми всю ніч простояли у селищі Червоний Десант Неклинівського району Ростовської області після оголошення евакуації. Про це повідомляє російське видання «Нова газета».

    Перші автобуси з біженцями почали прибувати до Ростовської області ще до півночі.

    На прикордонному переході «Матвєєв Курган» біженців пересаджували в автобуси та прямували до Неклинівського району, де, як очікувалося, будуть організовані пункти тимчасового розміщення.

    Проте станом на 10 годину ранку 19 лютого, сотні людей, включаючи немовлят, продовжують залишатися в автобусах. Їм не надали гарячого харчування, санаторії, де, ймовірно, планувалося розміщення, закриті, вхід охороняють співробітники поліції та МНС.

    Напередодні у Кремлі заявили, що Ростовська область готова до прийому біженців, губернатор регіону Василь Голубєв звернувся до Путіна з проханням надати регіону допомогу з розміщенням. Усім евакуйованим президент Росії Путін наказав видати по 10 тисяч рублів.

    Нагадаємо, 18 лютого керівник окупаційної адміністрації «ДНР» Денис Пушилін розповсюдив відеозвернення, в якому повідомив населення окремих районів Донецької області про початок масової евакуації місцевого населення до Росії через нібито підготовку Україною «силового захоплення Донбасу».

    Через декілька хвилин із аналогічним зверненням виступив і ватажок «ЛНР» Леонід Пасічник.

    Сьогодні у Ростовській області запроваджується режим надзвичайної ситуації через зростання кількості біженців з окупованого Донбасу.

    Мешканці ж Ростовської області не раді біженцям з окупованого Донбасу і радять повертатися назад.

    Нагадаємо, бойовики планують терористичні акти: СБУ та командувач ООС звернулися до нації.

    До слова, у суботу, 19 лютого, на лінію фронту на Донбасі вирушать депутати Верховної Ради та частина міністрів.

    Данілов також наголосив, що наказу про силове звільнення ОРДЛО немає.

    Теги: ОРДЛО Леонід Пасічник населення
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    Біженці із «ДНР», які повірили путінським пропагандистам, усю ніч провели у холодних автобусах