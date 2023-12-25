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У Росії згорів екскурсійний літак (відео)

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
У Росії згорів екскурсійний літак (відео)
Списану техніку аеропорту перетворили на пам'ятку авіації
Фото: скріншот відео glavcom.ua

Причини пожежі станом на зараз залишаються невідомими

У Читі (Росія) на території приватного зоопарку «Радуга» згорів Ту-154. За даними місцевого МНС, спалахнула внутрішня оббивка на 70 кв. м.

Російські ЗМІ із посиланням на прес-службу МНС регіону пишуть, що повідомлення про пожежу надійшло о 15.39 за місцевим часом. Після оцінки ситуації йому надали підвищений клас небезпеки. За даними відомства, вогонь охопив внутрішню оббивку на площі 70 квадратних метрів, пожежники ліквідували відкрите горіння та локалізували пожежу. Станом на зараз причини не відомі.

На території приватного зоопарку знаходяться два літаки Ту-154. Власник Віталій Шляхта купив списану техніку аеропорту – перший літак з'явився у 2019 році. Тоді він говорив, що це буде пам'ятка російської та радянської авіації, в якій організують екскурсії для дітей, і відвідувачі за допомогою програми-симулятора зможуть пілотувати технікою. Другий літак з'явився у зоопарку у 2020 році.

Нагадаємо, у Росії пасажирський Boeing 737 авіакомпанії S7 спалахнув у повітрі та здійснив екстрену посадку в Новосибірську через загоряння двигунів. Літак негайно приземлився. На борту було 176 осіб – обійшлося без постраждалих.Повідомляється, що займання могло статися через те, що двигун працював у нестійкому режимі.

Крім того, в Улан-Уде (Бурятія, РФ) літак спалахнув при зльоті. Пожежа у вантажному літаку авіакомпанії «Аеростар» розпочалася за кілька хвилин після зльоту. У Ту-204 спалахнув лівий двигун.

Теги: росія літак пожежа

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