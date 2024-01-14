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Конгрес США готує новий проєкт тимчасового фінансування уряду – Politico

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Конгрес США готує новий проєкт тимчасового фінансування уряду – Politico
фото з відкритих джерел

Угоду мають схвалити наступного тижня

Конгрес США готує проєкт фінансування роботи уряду до березня з огляду на наближення шатдауну. Про це пише Politico.

Лідери Палати представників і Сенату підтримують тимчасовий план фінансування, незважаючи на те, що спікер Майк Джонсон раніше відкинув ідею ще одного короткострокового продовження фінансування.

Новий план дозволить федеральним агентствам працювати на двох різних часових проміжках.

За словами джерела, відповідно до нового плану, фінансування деяких федеральних агентств закінчиться 1 березня, тоді як фінансування інших триватиме до 8 березня.

Угоду мають схвалити обидві палати наступного тижня. Вона дасть Палаті представників і Сенату більше часу для завершення роботи над 12 законопроєктами про витрати на поточний фінансовий рік. 

Нагадаємо, 15 листопада Палата представників США схвалила проєкт фінансування уряду без грошей для України. Законопроєкт передбачає продовження фінансування пріоритетних напрямків до 19 січня. Решту уряду фінансуватимуть до 2 лютого. 

Раніше представники Республіканської та Демократичної партій у Конгресі США узгодили план федеральних витрат, спрямований на запобігання зупинки роботи уряду.

Також повідомлялося, що Конгрес США може затвердити фінансування для України до лютого, якщо Білий дім «серйозно підійде» до питання захисту кордонів США. 

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Теги: США фінансування

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