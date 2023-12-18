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Голосування за законопроєкт про допомогу Україні відбудеться наступного року – NBC

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Голосування за законопроєкт про допомогу Україні відбудеться наступного року – NBC
Американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем
фото з відкритих джерел

Американський сенатор заявив, що Сенат США не наблизився до угоди

У Верхній палаті Сенату США вважають, що переговори щодо фінансування, яке передбачає кошти для України, мають прогрес, однак голосування за законопроєкт, ймовірно, відбудеться вже наступного року. Про це повідомляє NBC News із посиланням на власні джерела.

Спікер Палати представників від Майк Джонсон, а також республіканці в Сенаті неодноразово заявляли, що голосуватимуть за виділення допомоги лише в тому випадку, якщо вона поєднуватиметься з посиленим контролем на кордоні США та Мексики.

За словами сенаторів, попри певний прогрес законопроєкт вимагає ще дуже багато технічної роботи. Тому голосування може відбутися тільки наступного року.

«Ми не близькі до укладення угоди. Це переноситься на наступний рік», – сказав сенатор-республіканець Ліндсі Грем.

Слова законодавця розходяться із заявою лідера демократичної більшості в Сенаті Конгресу Чака Шумера, який сподівається на досягнення угоди з республіканцями щодо кордону й голосування вже на наступному тижні.

Нагадаємо, Сенат США відклав святкові канікули через переговори щодо допомоги Україні.

Спікер Палати представників Майк Джонсон не підтримав пропозицію щодо продовження на тиждень роботи обидвох палат Конгресу США для ухвалення додаткового фінансування для України перед Різдвом. У Білому домі вважають, що республіканці не повинні повертатися додому на свята, коли ще є важлива робота.

Як повідомлялося, у США закінчуються гроші, які призначені для фінансування військової допомоги Україні. У зв'язку з цим президент Байден запросив у Конгресу понад $100 млрд, у які входять $60 млрд для України.

Так, згідно із цим запитом, частину грошей спрямують на додаткове озброєння та обладнання, щоб допомогти Україні досягти успіху на полі бою, а також поповнити запаси Міноборони США, витрачені на підтримку українців.

Також передбачене фінансування, серед іншого, на пряму бюджетну підтримку України, щоб допомогти їй продовжувати надавати життєво важливі послуги своєму народу та підтримувати свою економіку під час війни.

Зараз у Конгресі є розбіжності щодо цього пакету. На початку грудня Сенат США заблокував законопроєкт про допомогу Україні. Проти проголосували всі республіканці та незалежний сенатор Берні Сандерс.

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Теги: США фінансування Сенат США

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