Boeing за місяць не отримала жодного замовлення на літаки лінійки 737



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Компанія всього отримала в березні три замовлення на приватні бізнес-джети лінійки моделей 737

Після авіакатастрофи з літаками Boeing 737 MAX, остання з яких відбулася в Ефіопії, компанія Boeing не отримала в березні жодного замовлення на пасажирські літаки.

Про це інформує The Wall Street Journal.

Повідомляється, що подібна ситуація в компанії сталася вперше за сім років. У березні компанія отримала всього три замовлення на приватні бізнес-джети лінійки 737.

Також за інформацією WSJ, компанія за попередній місяць поставила замовникам 11 літаків Boeing 737 MAX. Це більш ніж удвічі нижче за показники попередніх місяців. Так, за інформацією газети, в лютому Boeing виконала 27 замовлень на літаки даної моделі, а в січні - 24.

На сьогодні за Boeing числяться ще 4625 невиконаних замовлень на 737 MAX і 78 - на більш старі модифікації літака.

Напередодні президент Boeing прокоментував перші висновки про авіакатастрофу в Ефіопії.

Нагадаємо, що згідно з попередньою доповіддю, члени екіпажу Boeing-737 MAX 8, який розбився в Ефіопії, діяли строго за інструкцією.

Раніше повідомлялося, що катастрофа Boeing в Ефіопії найімовірніше сталася в результаті збою системи, яка вирівнює положення літака в повітрі.

Напередодні Boeing оновив програму MCAS, яка могла стати причиною двох авіакатастроф.

Нагадаємо, Boeing-737 MAX 8 авіакомпанії Ethiopian Airlines, що виконував рейс з Аддіс-Абеби в Найробі, зазнав аварії 10 березня, авіакатастрофа забрала життя 157 осіб.

Після авіакатастрофи Boeing в Євросоюзі призупинили польоти цих літаків та Boeing 737 MАХ 9.

Також Державна авіаційна служба України видала рішення з безпеки польотів щодо призупинення льотної експлуатації літаків Boeing 737-8 MAX та 737-9 MAX.

До цього в жовтні 2018 року такий же лайнер авіакомпанії Lion Air зазнав аварії біля берегів Індонезії, загинуло 189 осіб.

Джерело: РБК-Україна