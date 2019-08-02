«Большая жирная утка»: Найєм заявив, що відставка Богдана виявилася жартом



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Андрій Богдан Фото: Главком

Андрій Богдан не пішов у відставку

Інформація з посиланням на анонімні джерела про відставку глави Офісу президента України Андрія Богдана не відповідають дійсності.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив депутат Верховної Ради Мустафа Найєм.

«Товариші. Якщо після вчорашніх новин ви на радощах зібралися здати всі готівкові долари, зробити щеплення від кору або не дай бог привітати Віталія Кличка з Днем національного кіно Азербайджану, настійно рекомендую утриматися. Андрій Богдан не пішов у відставку. Це не просто качка. А дуже жирна качка», - написав Найєм.

Нагадаємо, вчора ЗМІ опублікували інформацію, що Андрій Богдан пішов у відставку за власним бажанням. Наразі це не є підтвердженою інформацією.

За даними Liga.net, відставка Богдана була умовою зустрічі президента США Дональда Трампа із Володимиром Зеленським.

Голова президентської партії «Слуга народу» Дмитро Разумков стверджує, що йому нічого не відомо про нібито відставку Андрія Богдана з посади голови Офісу президента.

«Я сам щойно з новин дізнався. Нічого про це не знаю», – зазначив Разумков.

Один з обраних депутатів від «Слуги народу», який просив не називати його імені, висловив думку, що Богдан просто пожартував.

«Це схоже на жарт, прочитайте заяву до кінця», – сказав він.

Як відомо, 27 липня петиція з вимогою звільнити Богдана набрала на сайті президента необхідні 25 тисяч голосів. Підписанти стверджують, що Богдан «не має права займати посаду глави Адміністрації президента на підставі закону «Про очищення влади».

Попередню аналогічну петицію у травні президент Володимир Зеленський розглянув, проте залишив Богдана на посаді.

До слова, у Зеленського пояснили, чому Богдан не підпадає під люстрацію. «Адміністрація президента не є органом державної влади, в адміністрації немає жодних владних повноважень, тому закон про люстрацію не поширюється на будь-які посади в АП, крім тих, які є в апараті», - сказав Рябошапка.

Сам Богдан вважає, що він «абсолютно несправедливо» потрапив під закон про люстрацію.

До слова, 24 липня стало відомо, що Андрій Богдан вніс подання до Кабміну на звільнення мера столиці Віталія Кличка.

А 26 липня Кличко на пресконференції заявив, що Андрій Богдан намагався йому нав'язати столичного забудовника Андрія Вавриша і гендиректора «1+1» Олександра Ткаченка для узгодження рішень.

30 липня на брифінгу Богдан розповів деталі своїх зустрічей з Кличком на Банковій. За його словами, мер Києва підтвердив йому, що не контролює Київську раду, є 2-3 «смотрящих», які мають групи депутатів.

Кличко назвав інформацію, оприлюднену Богданом, добіркою пліток і маніпулятивних домислів.