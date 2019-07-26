Кличко розповів, коли відкриють скляні секції скандального моста



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Захисну плівку на скляних елементах мосту замінять на шар захисного суперброньованого скла

ВІдгороджені скляні елементи мосту незабаром відкриють

Скляні секції пішохідно-велосипедного мосту між аркою Дружби народів і парком «Володимирська гірка», які зараз відгороджені, відкриють вже через 10 днів. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко в ефірі Радіо Свобода.

«Там змінюється конструкція скла для того, щоб його не били, для того, щоб воно було стовідсотково броньованим. Тому що випадки були, коли вандали били плівку, що зверху захищає це скло, і люди не розуміли, це плівка чи скло пошкоджене. Більше такого не буде», - зазначив він.

Нагадаємо, у День Києва, 26 травня, на новому пішохідно-велосипедному мосту між аркою Дружби народів і парком «Володимирська гірка», який відкрили напередодні ввечері в подарунок киянам, тріснуло скло на одному з оглядових майданчиків. Всіх людей екстрено евакуювали з мосту.

Віталій Кличко назвав основну версію пошкодження скла на підлозі пішохідного мосту. На його думку – це акт вандалізму.

16 червня на новий скляний пішохідно-велосипедний міст заїхав автомобіль. Співробітники правоохоронних органів встановили власника Mercedes.

Після цього перед «мостом Кличка» встановили шлагбауми і ще 4 додаткові камери відеоспостереження.

10 липня мер Києва Віталій Кличко опублікував відео, на якому вони разом з братом Володимиром на велосипедах проїхалися новим туристичним маршрутом в історичному центрі столиці: від сходів поруч з Пейзажною алеєю, через Андріївський узвіз, Алею художників і Володимирську гірку до нового пішохідно-велосипедного мосту.

11 липня рано вранці в Києві на новому пішохідно-велосипедному мосту виявили тріщину і провислі троси.

Національне антикорупційне бюро розпочало кримінальне провадження через ймовірну розтрату під час будівництва пішохідно-велосипедного мосту між Володимирською гіркою та Аркою Дружби народів, який в народі прозвали «мостом Кличка».

Віталій Кличко в інтерв’ю «Главкому» заявив, що ситуацію навколо пішохідно-велосипедного мосту використовують у боротьбі проти нього.

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