Брифінг Гончарука і Данилова щодо авіакатастрофи українського літака в Ірані



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Звітують Олексій Гончарук та Олексій Данилов

До Тегерану прибудуть українські експерти для розслідування причин падіння літака

У Києві проходить брифінг прем'єр-міністра Олексія Гончарука і секретаря РНБО Олексія Данилова щодо авіакатастрофи літака авіакомпанії МАУ в Ірані.

Вони наголосили, що наразі Україна чекає від Ірану підтвердження для вильоту бортів, які мають забрати загиблих унаслідок катастрофи літака МАУ. Крім того, до Тегерану прибудуть українські експерти для розслідування причин падіння літака.

Раніше повідомлялося, що Офіс генерального прокурора розпочав розслідування авіакатастрофи в Ірані.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 статті 276 Кримінального кодексу (порушення правил безпеки руху або експлуатації повітряного транспорту, що спричинило загибель людей).

Нагадаємо, Посольство України прибрало з сайту інформацію про «версія теракту виключається». У МЗС заявили, що причина авіакатастрофи українського літака в Ірані буде озвучена після висновків спеціальної комісії.

Також Україна веде перемовини з Іраном про безпечний виліт літаків, що перевозитимуть загиблих українців.

Нагадаємо, що на місці катастрофи українського літака в Ірані в середу, 8 січня, виявлено обидва чорних ящики.

За останніми даними РНБО України, на борту літака МАУ рейсу PS752, що зазнав катастрофи в Ірані, були 11 українців - 9 членів екіпажу, а також 2 пасажири. Попередній список загиблих українців оприлюднили ЗМІ. В авіакомпанії МАУ повідомили імена членів екіпажу з літака, який зазнав катастрофи в Ірані.

Як повідомлялося, літак МАУ Boeing 737 розбився поблизу іранської столиці незабаром після зльоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані в середу, 8 січня.

Як повідомляв «Главком», лайнеру Boeing 737-800 МАУ було лише три з половиною роки. Літак із серійним номером 38124 було вироблено 3,6 роки тому у Renton (RNT) США. І він був взятий в лізинг у американської компанії Varangian Leasing LLC із заводу.

Літак здійснював рейс Тегеран-Київ та зник з радарів на шостій хвилині після злету.