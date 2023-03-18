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Угода ЄС про закупівлю боєприпасів для України: названо дату підписання

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Угода ЄС про закупівлю боєприпасів для України: названо дату підписання
ЄС має прискорити постачання боєприпасів Україні
фото ілюстративне

Наразі невідомо, скільки країн-членів ЄС підпишуть угоду про спільну закупівлю артилерійських снарядів для України

У понеділок, 20 березня, декілька країн Євросоюзу під час зустрічі міністрів закордонних справ та оборони ЄС можуть підписати проєктну угоду про спільну закупівлю артилерійських снарядів для України. Це має прискорити та збільшити постачання снарядів, які терміново необхідні для боротьби з Росією. Про це пише Reuters з посиланням на високопосадовця ЄС.

За словами європейського чиновника, поки неясно, скільки країн-членів ЄС підпишуть дану угоду, адже дехто ще її вивчає.

У п'ятницю уряди ЄС все ще сперечалися про ключові деталі через розбіжності щодо того, як має працювати план, і відсутність ясності щодо поточних рівнів боєприпасів у запасах країн ЄС.

Після підписання угоди перші замовлення за планом можуть бути розміщені до кінця травня.

Знання того, що зараз ведуться великі спільні закупівлі, має спонукати країни-члени спрямувати більше своїх нинішніх запасів в Україну. До того ж постачання боєприпасів, що спільно фінансуються, будуть здійснені в рамках пропозиції Брюсселя виділити 1 млрд євро на відшкодування витрат країнам, які надали снаряди зі своїх запасів.

Як повідомлялося, у США побоюються, що нестача снарядів в українській армії може завадити планам Києва розпочати новий наступ цієї весни.

Теги: війна Україна боєприпаси Європейський союз

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