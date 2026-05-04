Українські дрони можуть з’явитися на параді 9 травня у Москві – Зеленський

Зеленський прокоментував підготовку Кремля до параду Путіна на 9 травня

Президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами на саміті Європейської політичної спільноти зробив низку резонансних заяв щодо подальшого розвитку війни. Очільник держави спрогнозував, що літо 2026 року стане «вирішальним», а також прокоментував підготовку Кремля до святкування 9 травня. Про це повідомляє «Главком».

Володимир Зеленський звернув увагу на те, що російське керівництво змушене радикально змінити формат традиційного параду. За наявною інформацією, цього року на Красній площі не буде представлено важке озброєння та бронетехніку.

«Це буде вперше, якщо це дійсно так, за багато-багато років, коли вони не можуть собі дозволити присутності озброєння на параді», – підкреслив президент.

Відомо, що речник Кремля Дмитро Пєсков раніше підтвердив обмеження формату, мотивуючи це заходами безпеки.

Президент припустив, що відсутність російських танків може бути компенсована появою в небі над Москвою українських дронів.

Глава держави наголосив, що найближчі місяці визначать траєкторію конфлікту: чи піде Росія на подальшу ескалацію, чи буде змушена шукати дипломатичні шляхи. Ключовим інструментом примусу до миру залишається економічний тиск.

Зеленський висловив вдячність партнерам за ухвалення ювілейного, 20-го пакета санкцій, який включає жорсткі обмеження у нафтовому секторі, удари по промисловому потенціалу агресора та ізоляцію залишків банківської системи РФ.

«Ми повинні продовжувати цей тиск і підштовхувати Росію до дипломатичних шляхів», – підкреслив президент.

Нагадаємо, у російській столиці готуються до безпрецедентних обмежень роботи мобільних мереж у період травневих свят. За повідомленнями джерел у телеком-галузі та розсилок операторів, мешканці Москви можуть залишитися без доступу до мережі та навіть можливості надсилати SMS.