Москва звинуватила Токіо у ворожих діях і викликала на килим японського посла: подробиці

Лариса Голуб
Міністерство закордонних справ Росії викликало японського посла Акіру Муто, щоб висловити офіційний протест через співпрацю японського бізнесу з українським оборонним сектором.
Про це повідомляє «Главком» з посиланням на агенцію Bloomberg.

Видання пише, що приводом для дипломатичного демаршу стала березнева угода між японською технологічною компанією Terra Drone та українським виробником безпілотників. У Москві цей крок розцінили як пряму підтримку оборонних спроможностей України.

Під час зустрічі російська сторона заявила про «різке погіршення» двосторонніх відносин. За оцінкою закордонного відомства Росії, контакти між Москвою та Токіо наразі досягли свого «найнижчого рівня».

Видання пише, що безпілотники-перехоплювачі призначені для знищення таких загроз, як ракети та інші безпілотники, шляхом таранного влучання в них або вибуху поблизу них. Ця технологія допомогла Україні захиститися від російських повітряних атак і нещодавно привернула увагу як альтернатива дорогим ракетним перехоплювачам, що використовуються США та їхніми союзниками для захисту від іранських безпілотників та ракетних атак.

Також зазначається, що Японія послідовно підтримує Україну з початку повномасштабного вторгнення, запроваджуючи санкції проти Росії та надаючи гуманітарну та нелетальну військову допомогу. 

«Главком» писав, що уряд Японії розглядає можливість закупівлі ударних дронів українського виробництва для посилення оборонних можливостей країни. Повідомляється, що одним із варіантів реалізації такої співпраці може стати двостороння угода про передачу озброєнь та захист технологічних секретів. У межах такого формату Україна могла б передати безпілотні технології в обмін на оборонну допомогу.

Нагадаємо, Володимир Зеленський запропонував міжнародним партнерам унікальну угоду: країна готова передати власні новітні розробки ракет-перехоплювачів в обмін на дефіцитні зенітні ракети PAC-3 для систем Patriot.

Читайте також

аварії зазнало судно типу «Волго-Балт»
В Азовському морі затонуло судно з росіянами
5 квiтня, 16:50
Ми не збережемося як нація, якщо не наведемо лад в своєму домі, вважає колишній дипломат
«Сповідує проросійські погляди». Експосол в США назвав «головного автора Будапештського меморандуму» від України
3 квiтня, 08:34
У Росії зафіксовано масштабний збій у роботі Telegram
У Росії зафіксовано масштабний збій у роботі Telegram
1 квiтня, 02:31
Трамп провів зустріч з прем'єркою Японії 19 березня у Білому домі
Жарт Трампа про Перл-Гарбор обурив Японію: реакція політиків і експертів
21 березня, 07:34
Уряд Японії попереджає про можливість потрапляння китайських технологічних продуктів на ринки через турецькі компанії
Великі ризики для нацбезпеки. Японія попередила Україну через китайське обладнання
17 березня, 09:33
Російська влада заявила, що всі відключення та обмеження зв’язку відбуваються у суворій відповідності до чинного законодавства
У Москві перебої з інтернетом. Містянам радять орієнтуватися за сонцем та зірками
14 березня, 21:37
Сергіq Гробовий раніше працював у посольстві Кувейту
Має юридичну освіту та знає вісім мов: у Сумах працює незвичний двірник
14 березня, 20:15
Артема Суріна затримали після зйомок для документального фільму. Уже наступного дня відбувся суд
Українець, якого затримали та судили в Ірані, розповів, як йому дивом вдалося врятуватися
14 березня, 19:15
Унаслідок удару ракетами Storm Shadow пошкоджено виробничі потужності «Кремній Ел»
Росія викликала послів Британії та Франції: причина
13 березня, 18:43

Українські війська вперше в історії повністю зруйнували міст за допомогою безпілотників (відео)
Сьогодні, 09:24
В Україні місцями невеликий дощ, туман та мокрий сніг: погода на 9 квітня 2026
Сьогодні, 05:59
УЄФА вшановуватиме Луческу перед кожним поєдинком єврокубків
Вчора, 16:42
Абрамовіч заснував новий благодійний фонд на гроші з продажу «Челсі» – ЗМІ
Вчора, 14:30
Зібрали докази: «Динамо» приєдналося до невдоволених суддівством клубів Прем'єр-ліги
Вчора, 10:55
Місячна місія: астронавти почули моторошні звуки на зворотному боці Місяця
Вчора, 08:29

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
