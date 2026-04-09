Москва звинуватила Токіо у ворожих діях і викликала на килим японського посла: подробиці

Міністерство закордонних справ Росії викликало посла Японії Акіру Муто до Москви та оголосило протест

Міністерство закордонних справ Росії викликало японського посла Акіру Муто, щоб висловити офіційний протест через співпрацю японського бізнесу з українським оборонним сектором.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на агенцію Bloomberg.

Видання пише, що приводом для дипломатичного демаршу стала березнева угода між японською технологічною компанією Terra Drone та українським виробником безпілотників. У Москві цей крок розцінили як пряму підтримку оборонних спроможностей України.

Під час зустрічі російська сторона заявила про «різке погіршення» двосторонніх відносин. За оцінкою закордонного відомства Росії, контакти між Москвою та Токіо наразі досягли свого «найнижчого рівня».

Видання пише, що безпілотники-перехоплювачі призначені для знищення таких загроз, як ракети та інші безпілотники, шляхом таранного влучання в них або вибуху поблизу них. Ця технологія допомогла Україні захиститися від російських повітряних атак і нещодавно привернула увагу як альтернатива дорогим ракетним перехоплювачам, що використовуються США та їхніми союзниками для захисту від іранських безпілотників та ракетних атак.

Також зазначається, що Японія послідовно підтримує Україну з початку повномасштабного вторгнення, запроваджуючи санкції проти Росії та надаючи гуманітарну та нелетальну військову допомогу.

«Главком» писав, що уряд Японії розглядає можливість закупівлі ударних дронів українського виробництва для посилення оборонних можливостей країни. Повідомляється, що одним із варіантів реалізації такої співпраці може стати двостороння угода про передачу озброєнь та захист технологічних секретів. У межах такого формату Україна могла б передати безпілотні технології в обмін на оборонну допомогу.

Нагадаємо, Володимир Зеленський запропонував міжнародним партнерам унікальну угоду: країна готова передати власні новітні розробки ракет-перехоплювачів в обмін на дефіцитні зенітні ракети PAC-3 для систем Patriot.