Чи є криза в парламенті? Буданов розповів про зустріч із нардепами

Буданов висловив сподівання, що діалог між Офісом президента та парламентом продовжиться на системній основі

Проблему із недостачею голосів для прийняття законів Верховною Радою вдалося подолати. Про це заявив керівник Офісу президента Кирило Буданов в інтервʼю «Укрінформу» та «Новинам.Live», повідомляє «Главком».

Буданов наголосив, що ситуація у парламенті не була кризою у повному розумінні цього слова. «Я два тижні тому казав, що нема кризи, є проблема. Я ж казав: «Ми її подолаємо». Я вам збрехав? Ні. Рішення, які нам потрібні, є. Так, можна по-різному дивитися, що там трошки не добрали, хотілося би більшого, скажімо, нашим міжнародним партнерам, але ж є національний інтерес. І ми зробили те, що потрібно було», – заявив він.

Очільник Банкової сказав, що ухвалені рішення дозволять забезпечити фінансування держави та уникнути скорочення бюджетних програм. «Це дасть нам зараз змогу отримати необхідні, давайте відверто казати, кошти для функціонування нашої держави. Для того, щоб не було скорочення бюджетних програм», – додав він.

Керівник Офісу президента також розповів про зустрічі із народними обранцями. При цьому, як саме вдалося досягти домовленостей, Буданов не повідомив.

«Тут, вибачте, не буде вам відповіді, щось має залишатися за лаштунками. Я за своє життя з такою величезною кількістю людей мав справу, що, повірте, наші народні депутати – це просто янголи в порівнянні з тими, з ким мені доводилося ввести різного роду перемовини», – розповів він.

Буданов висловив сподівання, що діалог Офісу президента з парламентом буде продовжено на системній основі. За його словами, зустрічі можуть стати регулярними. «Ми домовились із ними на останній великій зустрічі про наступну, вона має скоро відбутися», – каже він.

Нагадаємо, уряд не зміг вчасно виконати ключові структурні маяки, заплановані на перший квартал 2026 року в рамках нової програми розширеного фінансування (EFF) від Міжнародного валютного фонду. Основною причиною зриву домовленостей стали відмова депутатів голосувати.

Однак вже 7 та 8 квітня Верховна Рада ухвалила низку ключових законів, необхідних для отримання фінансування від Європейського Союзу в межах програми Ukraine Facility. «Ці рішення наближають українське законодавство до норм ЄС, роблять правила для бізнесу зрозумілішими та зміцнюють довіру міжнародних партнерів», – пояснила голова уряду Юлія Свириденко.

Напередодні ухвалення законів Володимир Зеленський зробив заяву щодо голосування за складні законопроєкти. «Я вважаю, що депутати всіх партій повинні розуміти вагомість цих законопроєктів для українського бюджету. Таких принципових законопроєктів 10. За них деякі треба проголосувати в найближчий місяць», – зазначив минулого тижня глава України.