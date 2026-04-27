Голова МЗС Ірану обговорив з Путіним війну з США

Аліна Самойленко
фото: Риа новости

На зустрічі Путін заявив, що народ Ірану сміливо бореться за свій суверенітет 

Під час зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним у понеділок очільник МЗС Ірану Аббас Арагчі детально зупинився на питаннях військового протистояння та агресивних дій з боку США та Ізраїлю. Про це повідомили у зовнішньополітичному відомстві Ірану, пише «Главком» із посиланням на CNN.

Арагчі ознайомив Путіна з перебігом дипломатичних зусиль, де посередником виступає Пакистан. Цей процес має на меті завершення «нав'язаної війни» та досягнення стабільності в Перській затоці, зокрема в зоні Ормузької протоки. За словами міністра, Тегеран наразі аналізує доступні дипломатичні інструменти для припинення бойових дій на тлі військових операцій США та Ізраїлю проти Ірану, а також дестабілізуючої позиції Вашингтона в переговорному процесі.

Іранський дипломат звинуватив американську сторону в гальмуванні прогресу. Він зазначив, що Вашингтон зловживає «деструктивними звичками», серед яких – висунення безпідставних вимог, постійна зміна позицій, використання погроз та ігнорування взятих на себе зобов'язань.

З огляду на ці обставини, Арагчі повідомив Путіну, що Тегеран планує ухвалити відповідне рішення стосовно подальшої участі в поточному дипломатичному процесі.

Цей візит до Москви став черговим етапом закордонного турне міністра, який раніше відвідав Оман та Пакистан. Під час попередніх консультацій він передав пакистанській стороні перелік «червоних ліній» для Вашингтона, що стосуються, зокрема, ядерної програми та режиму судноплавства в Ормузької протоці.

Як відомо, Іран висунув США нову пропозицію щодо відкриття Ормузької протоки та припинення війни, при цьому переговори з ядерних питань було відкладено на пізніший термін. 

Пропозиція, передана США через пакистанських посередників, насамперед спрямована на врегулювання кризи навколо протоки та американської блокади.

Нагадаємо, перший раунд переговорів між США та Іраном завершився 12 квітня без відчутних результатів. Сторони не змогли досягти домовленостей через розбіжності щодо ядерної програми Тегерана. Зокрема, Іран не надав гарантій відмови від створення ядерної зброї.

