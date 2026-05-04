Буданов: Україна готова до обміну «всіх на всіх» та переговорів на рівні лідерів

Дарія Демяник
Буданов акцентував, що прагнення до миру не є проявом слабкості
фото: скриншот з відео

Буданов застеріг від ризиків короткострокових перемир’їв з Росією

Україна підтримує обмін полоненими за формулою «всіх на всіх», готова до припинення вогню та переговорів на рівні лідерів. Про це заявив голова Офісу президента Кирило Буданов під час виступу на Sedona Forum Інституту Маккейна.

За його словами, Україна готова до дипломатичних кроків для завершення війни, зокрема до прямих переговорів президентів.

«Україна прагне зупинити війну. Україна готова до припинення вогню і переговорів на рівні лідерів», – зазначив Буданов.

Він підкреслив, що Київ підтримує гуманітарні ініціативи, зокрема обміни полоненими.

«Ми підтримуємо гуманітарні кроки, зокрема обміни полоненими за формулою «всіх на всіх», – наголосив він.

Окремо очільник Офісу президента акцентував, що прагнення до миру не є проявом слабкості.

«Прагнення до миру – це здоровий глузд, а не прояв слабкості», – заявив Буданов.

Водночас, він застеріг від ризиків короткострокових перемир’їв, які Росія може використати у власних інтересах.

«Ми не хочемо, щоб будь-яке перемир’я стало тактичним обманом з боку Російської Федерації», – підкреслив він.

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

