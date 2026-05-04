Буданов: Україна готова до обміну «всіх на всіх» та переговорів на рівні лідерів

Буданов акцентував, що прагнення до миру не є проявом слабкості

Буданов застеріг від ризиків короткострокових перемир’їв з Росією

Україна підтримує обмін полоненими за формулою «всіх на всіх», готова до припинення вогню та переговорів на рівні лідерів. Про це заявив голова Офісу президента Кирило Буданов під час виступу на Sedona Forum Інституту Маккейна.

За його словами, Україна готова до дипломатичних кроків для завершення війни, зокрема до прямих переговорів президентів.

«Україна прагне зупинити війну. Україна готова до припинення вогню і переговорів на рівні лідерів», – зазначив Буданов.

Він підкреслив, що Київ підтримує гуманітарні ініціативи, зокрема обміни полоненими.

«Ми підтримуємо гуманітарні кроки, зокрема обміни полоненими за формулою «всіх на всіх», – наголосив він.

Окремо очільник Офісу президента акцентував, що прагнення до миру не є проявом слабкості.

«Прагнення до миру – це здоровий глузд, а не прояв слабкості», – заявив Буданов.

Водночас, він застеріг від ризиків короткострокових перемир’їв, які Росія може використати у власних інтересах.

«Ми не хочемо, щоб будь-яке перемир’я стало тактичним обманом з боку Російської Федерації», – підкреслив він.