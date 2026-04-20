Заклики до територіальних поступок є абсурдними, оскільки стратегічною метою Путіна залишається повне знищення України як нації та держави

Будь-які спроби завершити війну в Україні мають базуватися на розумінні того, що російська агресія розпочалася не у 2022 році, а ще у 2014-му з окупації Криму. Про це зазначає засновник Lifeline Ukraine Пол Ніланд у матеріалі для Atlantic Council, наголошуючи, що ігнорування восьмирічного періоду конфлікту, який передував повномасштабному вторгненню, призводить до небезпечних помилок у міжнародній політиці. Про це повідомляє «Главком».

Автор критикує пропозиції деяких західних спостерігачів та політиків, які вважають, що відмова України від решти Донецької області може припинити бойові дії. Ніланд переконаний: такий крок лише легітимізує російську пропаганду про «сепаратистів» та стане винагородою за злочини Кремля. Він нагадує, що у 2014 році Путін намагався дестабілізувати половину українських регіонів, і немає жодних ознак того, що його імперські апетити обмежаться лише Донбасом.

У статті наголошується, що заклики до територіальних поступок є абсурдними, оскільки стратегічною метою російського диктатора протягом останнього десятиліття залишається повне знищення України як нації та держави. На думку оглядача, кампанія з ліквідації української державності просто перейшла у радикальну фазу у 2022 році, але її коріння та цілі залишаються незмінними з моменту першого нападу в 2014-му.

Як відомо, президент РФ Володимир Путін не зможе швидко переключитися на інші регіони після завершення війни проти України. Про це заявив колишній спецпредставник США по Україні Курт Волкер.

«Росія серйозно виснажилася. Якщо війна завершиться, їй доведеться відновлюватися політично, економічно, військово і фінансово. РФ не буде готова починати нову війну десь ще. Для Путіна ситуація складна: продовжувати війну проблемно, але й завершити її непросто – через повернення військових, витрати та економіку, перебудовану під війну», – сказав Волкер.

Нагадаємо, Російська Федерація створює законодавче підґрунтя для використання збройних сил у відповідь на рішення міжнародних та іноземних судів. Держдума у першому читанні схвалила законопроєкт, який дозволяє президенту РФ направляти війська для «захисту» громадян від правового переслідування за кордоном.