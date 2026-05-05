CNN: Путін перейшов на режим існування в цифровій та фізичній ізоляції

Російський диктатор Путін значну частину часу проводить у модернізованих бункерах, зокрема в Краснодарському краї

Звіт європейської розвідки, оприлюднений CNN, розкриває безпрецедентний рівень параної в найвищих ешелонах російської влади. Через чотири роки після початку повномасштабного вторгнення в Україну Володимир Путін фактично перейшов на режим існування в «цифровій та фізичній ізоляції», що зумовлено хвилею вбивств високопоставлених військових, успішними атаками дронів на Москву та зростаючим страхом перед внутрішньою змовою. Про це пише «Главком».

Нові протоколи безпеки кардинально змінили повсякденну роботу оточення російського диктатора. Обслуговуючому персоналу – від кухарів до фотографів – відтепер суворо заборонено користуватися громадським транспортом. Співробітники, які працюють безпосередньо біля Путіна, позбавлені доступу до смартфонів з інтернетом, використовуючи лише примітивні пристрої зв’язку. Будь-який відвідувач Кремля тепер проходить подвійну систему перевірки, а сам Путін значну частину часу проводить у модернізованих бункерах, зокрема в Краснодарському краї.

Для створення ілюзії активної діяльності Кремль дедалі частіше використовує «консерви» – заздалегідь записані відеозустрічі, тоді як реальні поїздки на військові об’єкти або навіть у підмосковні резиденції практично припинилися з початку 2026 року. Навіть традиційний парад 9 травня на Красній площі цьогоріч пройде у максимально «стерильному» форматі: без важкої техніки та ракет, що пояснюється «терористичною загрозою» з боку України.

Найбільш сенсаційна частина звіту стосується розколу серед російських еліт. Розвідка вказує на Сергія Шойгу, нинішнього секретаря Радбезу, як на потенційну фігуру, пов’язану з ризиком державного перевороту. Попри багаторічну лояльність, Шойгу зберігає значний вплив у армії, що викликає підозри у Путіна. Березневий арешт близького соратника Шойгу, Руслана Цалікова, розцінюється як пряма спроба послабити позиції ексміністра оборони та підготувати підґрунтя для розслідування проти нього самого. Це свідчить про руйнацію давніх «пактів про ненапад» між кремлівськими кланами.

Причиною посилення заходів безпеки стала гостра суперечка, що виникла після ліквідації генерал-лейтенанта Фаніла Сарварова в грудні 2025 року. За даними розвідки, начальник Генштабу Валерій Герасимов під час напруженої зустрічі з Путіним жорстко розкритикував голову ФСБ Олександра Бортнікова за нездатність захистити військове керівництво. Результатом цього конфлікту стало розширення повноважень Федеральної служби охорони (ФСО), яка тепер опікується безпекою не лише президента, а й ще 10 ключових командувачів, фактично встановивши за ними тотальний нагляд.

Зростаюча параноя Путіна підживлюється не лише загрозою українських дронів, а й економічною деградацією. Проблеми зі зв’язком та атаки на престижні райони Москви почали дратувати навіть лояльну буржуазію, яка досі почувалася в безпеці. Оприлюднення цих розвідданих європейськими службами може бути частиною стратегії психологічного тиску на Кремль, підкреслюючи, що внутрішній розкол у Росії стає дедалі реальнішим.

