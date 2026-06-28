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Буданов привітав українців з Днем Конституції

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
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Буданов привітав українців з Днем Конституції
За ці три десятиліття Україна пройшла колосальний шлях, ставши значно міцнішою, зауважив Буданов
фото: facebook.com/kyrylo.budanov.official

Голова Офісу президента висловив вдячність усім українцям, які щодня дієво наближають перемогу

Керівник Офісу президента Кирило Буданов привітав українців з Днем Конституції, якій цього року виповнюється рівно 30 років. У своєму зверненні він наголосив на тому, що за три десятиліття Основний Закон перетворився на реальний фундамент оборони та безпековий устрій нашої держави. Про це очільник Офісу президента зазначив у власному Telegram-каналі.

За словами Буданова, в умовах жорстокої повномасштабної війни Конституція стала відображенням головних цінностей українського народу, де демократія, свобода та людяність є основою для виживання нації.

«Наша сила в єдності і в людях, для яких демократія є не просто словом, а способом виживання. Ми довели: коли під загрозою існування нації, саме людяність стає нашою головною зброєю. Ми воюємо за право бути собою», – зазначив у привітанні Кирило Буданов.

Він зауважив, що за ці три десятиліття Україна пройшла колосальний шлях, ставши значно міцнішою. Сьогодні Основний Закон – це не просто юридичний документ, а тривала традиція стійкості, на якій базується захист суверенітету та майбутнє країни.

Окрему глибоку вдячність Кирило Буданов висловив усім українцям, які щодня дієво наближають перемогу та захищають закладені в Конституції права і свободи.

«Дякую кожному, хто не чекає на вказівки, а просто робить свою роботу: захищає, тримає стрій і працює на захист держави», – резюмував керівник Офісу президента.

Раніше Кирило Буданов неодноразово наголошував на критичній важливості внутрішньої єдності українського суспільства у війні з Росією.

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Теги: Конституція Свобода закон Україна Facebook Telegram демократія Кирило Буданов

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