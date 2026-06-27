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Глава МЗС Польщі розкритикував Навроцького за скандал з орденом

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Глава МЗС Польщі розкритикував Навроцького за скандал з орденом
Сікорський вважає, що Президент Польщі позбавив себе можливості вести діалог із Зеленським
фото з відкритих джерел

Сікорський: рішення Навроцького було неадекватним і принизило особисто президента України

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що відповідь президента Кароля Навроцького на присвоєння українського підрозділу ССО імені Героїв УПА була «неадекватною» і принизила Зеленського особисто. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на інтерв'ю Сікорського телеканалу TVN24.

Що не так зробив Зеленський – і що не так зробив Навроцький

За словами Сікорського, Зеленський міг піти іншим шляхом, коли отримав прохання солдатів назвати підрозділ на честь УПА. «Йому варто було задуматися: гаразд, УПА боролася з радянською владою, але вона також убивала поляків. Тож, можливо, знайдімо й підкажемо солдатам кращу назву. Наприклад, візьмемо конкретного героя, який боровся проти радянської окупації», – сказав міністр.

Водночас він вважає, що і польська реакція виявилася надмірною. «Наша відповідь також була неадекватною, оскільки вона принизила особисто президента України», – заявив Сікорський. На його думку, якби Навроцький порадився з ним, він запропонував би інший варіант відповіді – наприклад, перейменування аеропорту в Ясьонці на аеропорт жертв УПА. «Тоді все було б урівноважено», – пояснив він.

Сікорський також зазначив, що своїм рішенням Навроцький «позбавив себе можливості вести діалог із президентом важливої країни, яка веде війну».

Євроінтеграція під питанням

Окремо глава МЗС Польщі порушив тему євроінтеграції України. За його словами, переговори про вступ – це одне, але наприкінці процесу стоїть договір, який у деяких країнах потребує референдуму, а в Польщі – підпису глави держави. «Хотів би побачити, які аргументи використає українська сторона, щоб переконати президента Польщі ратифікувати договір про вступ до Європейського Союзу», – сказав Сікорський.

Що передувало скандалу

27 травня президент Зеленський підписав указ про присвоєння Окремому центру спеціальних операцій «Північ» почесного імені «Героїв УПА». Навроцький відреагував відкликанням ордена Білого Орла – найвищої державної нагороди Польщі. У відповідь низка українських чиновників оголосила про повернення польських нагород:

  • голова МЗС Андрій Сибіга відмовився від Командорського хреста із зіркою ордена «За заслуги перед Польщею»;
  • керівник Офісу президента Кирило Буданов відмовився від ордена «За заслуги перед Польщею»;
  • посол України в Польщі Василь Боднар також повернув свою польську нагороду.

20 червня Зеленський відправив орден Білого Орла поштою на адресу Навроцького. Від нагороди також відмовилися колишні президенти України Леонід Кучма, Віктор Ющенко та Петро Порошенко.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що після скандалу рейтинг Навроцького в Польщі встановив історичний рекорд – 54,8% підтримки за опитуванням IBRiS. Аналітики не виключають, що різке зростання пов'язане саме з рішенням щодо ордена Зеленського.

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Теги: Петро Порошенко Андрій Сибіга переговори орден Кирило Буданов президент Володимир Зеленський рекорд скандал аеропорт Василь Боднар рейтинг Леонід Кучма Віктор Ющенко міністр Польща Кароль Навроцький

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