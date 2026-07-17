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Удари у тил РФ та розкол у Кремлі: Буданов провів важливу зустріч

Оксана Гапончук
glavcom.ua
Оксана Гапончук
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Удари у тил РФ та розкол у Кремлі: Буданов провів важливу зустріч
Буданов та МЗС Туреччини обговорили удари по РФ і паніку еліт
фото: facebook.com/kyrylo.budanov.official

Кирило Буданов розкрив деталі переговорів у Туреччині, де на порядку денному опинилися удари вглиб РФ та реальні настрої в оточенні Путіна

Керівник Офісу президента України Кирило Буданов провів зустріч із міністром закордонних справ Турецької Республіки Хаканом Фіданом. Сторони обговорили дипломатичні зусилля для припинення війни, посередницьку роль Анкари, а також внутрішньополітичні процеси в РФ. Як повідомляє «Главком», про деталі зустрічі очільник ОП повідомив у п'ятницю, 17 липня.

Кирило Буданов підкреслив, що зустріч відбулася у дружній атмосфері, оскільки з Хаканом Фіданом його пов'язують роки спільної роботи ще з часів, коли турецький дипломат очолював Національну розвідувальну організацію Туреччини (MİT).

Під час переговорів сторони детально проаналізували поточну ситуацію на міжнародній арені та узгодили спільні кроки, які можуть активізувати зусилля для відновлення переговорного процесу. Хакан Фідан поінформував українську сторону про актуальні дипломатичні ініціативи Анкари та її посередницький потенціал, спрямований на досягнення сталого й справедливого миру.

Окремим блоком переговорів став аналіз внутрішньої ситуації в країні-агресорі. Зокрема, Кирило Буданов та Хакан Фідан обговорили:

  • настрої серед російських політичних та бізнес-еліт щодо перспектив продовження або завершення повномасштабної війни проти України;
  • вплив українських далекобійних ударів по військових та стратегічних об'єктах на території РФ на суспільні настрої росіян;
  • економічну стабільність Росії та поточні внутрішньополітичні процеси всередині Кремля.

Голова Офісу президента висловив подяку Турецькій Республіці за послідовну підтримку територіальної цілісності України та готовність надалі сприяти наближенню справедливого миру.

Зазначимо, що дана зустріч відбулася під час офіційного візиту Хакана Фідана до України 15-16 липня. У Києві глава турецького МЗС також провів переговори з президентом Володимиром Зеленським, міністром закордонних справ Андрієм Сибігою та іншими українськими посадовцями. Під час цих зустрічей сторони обговорили перспективи мирного врегулювання, двосторонню співпрацю, безпекову ситуацію в Чорноморському регіоні, а також реалізацію Угоди про вільну торгівлю між Україною та Туреччиною, яку нещодавно ратифікувала Верховна Рада.

Нагадаємо, що Туреччина запропонувала Україні та Росії новий проміжний формат перемир'я, якщо повного припинення вогню наразі досягти не вдається. Анкара закликає сторони запровадити мораторій на удари по енергетичній інфраструктурі та припинити бойові дії в акваторії Чорного моря. Відповідну ініціативу озвучив міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан під час візиту до Києва. Крім того, він обговорив з українською стороною мирні ініціативи, двосторонню співпрацю та роль міжнародних партнерів у завершенні війни.

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Теги: Туреччина дипломатія війна Кирило Буданов

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