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Буданов назвав головний виклик для повоєнної України

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Буданов назвав головний виклик для повоєнної України
Буданов пояснив, що має зробити Україна для повернення своїх громадян
скриншот з відео

Керівник Офісу Президента заявив, що для цього потрібні не лише безпека та сильна економіка, а й реальна підтримка ветеранів

Керівник Офісу Президента Кирило Буданов заявив, що повернення українців з-за кордону можливе лише за умови забезпечення безпеки та розвитку економіки. Водночас держава має гарантувати гідне майбутнє військовим, які повертаються з фронту. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на його допис у Fecebook.

«Єдність – це основа й запорука виживання держави. Сьогодні багато дискутують про те, що нас об’єднує, а що роз’єднує. Але насправді вибір простий: або ми – єдине ціле, або нас просто не існує. Саме про це говорив на Форумі єдності. Дякую організаторам за запрошення та роботу над важливими для країни темами», – зазначив він.

За словами керівника Офісу Президента, повномасштабна війна лише загострила питання національної ідентичності та майбутнього України.

«Ми маємо дати собі чесну відповідь, хто ми, яка наша мета й де наше місце. Маємо усвідомлювати, що без історії немає майбутнього. Це принципове питання, адже ми не можемо дозволити ворогу нав’язати нам брехливі тези», – підкреслив Буданов.

Lля повернення українців на Батьківщину необхідно створити належні умови. «Щоб повернути людей додому, потрібні безпека та економіка. Щоб не втратити тих, хто повертається з фронту, потрібні повага й реальні дії», – заявив керівник Офісу Президента.

Буданов також звернув увагу на необхідність підтримки ветеранів після завершення служби. «Ветерани вже відповіли для себе на питання, що таке держава, ризикуючи власним життям. Тепер черга держави забезпечити їм гідне майбутнє. Єдність або є, або її немає», – додав він.

Раніше повідомлялося, що Європейська комісія запропонувала продовжити дію тимчасового захисту для українців до 4 березня 2028 року. Водночас нові правила передбачають, що цей механізм не поширюватиметься на новоприбулих громадян України, яким заборонено залишати країну через військові зобов'язання.

Теги: біженці демографічна криза Кирило Буданов

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