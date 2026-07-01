Буданов назвав «стовпи» Росії, по яких треба бити

Глава офісу президента виступив на Форумі Єдності про захист української ідентичності

Україна має чітко відповісти на питання власної ідентичності, мети, ролі та місця у світі, адже саме по цьому ворог намагається бити, щоб зруйнувати українську єдність, заявив керівник Офісу президента Кирило Буданов на Форумі Єдності у Києві, організованому Громадсько-військовим рухом.

За словами Буданова, не Росія вигадала «стовпи», по яких треба бити для руйнування єдності, однак саме такі теми ворог використовує для спроб роз’єднати українців.

«Єдність – запорука всього. Ми маємо дати чітку відповідь на те, хто ми є, яка наша мета, роль, місце в цьому світі. Тоді і всі інші питання стануть автоматично по своїх місцях», – сказав він.

Окремо Буданов наголосив на значенні історії для збереження української державності та протидії російській пропаганді.

«Без історії немає майбутнього. Ми не можемо жити без історії, бо інакше тоді ми просто будемо підтверджувати абсолютно брехливі тези російської пропаганди, що Україна не існує, вона штучно створена Леніним і так далі», – зазначив керівник ОП.

Він також підкреслив, що твердження російської пропаганди про походження України є брехливими.

«Тут треба згадати, що це Москва створена Київською Руссю, для початку. Чому так сталося – це вже питання до істориків. Але це правда. Це вони від нас пішли, а не ми від них», – наголосив Буданов.

На Форумі Єдності Буданов також зазначав, що єдність є основою держави та запорукою її виживання під час війни.

Нагадаємо, що керівник ОП Буданов раніше вже заявляв, що саме Україна є справжньою історичною основою Русі, а Росія лише привласнила частину чужої спадщини. Україна фактично стала «батьківщиною» навіть для того, з чим сьогодні веде війну.