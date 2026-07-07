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До нового конфлікту з Польщею залишилися лічені дні? Буданов зробив тривожний прогноз

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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До нового конфлікту з Польщею залишилися лічені дні? Буданов зробив тривожний прогноз
Буданов заявив про новий етап напруги у відносинах із Польщею
фото: Кирило Буданов/Telegram

Керівник Офісу президента заявив, що напередодні річниці Волинської трагедії Варшава готує «незрілі ескалаційні кроки», а Київ не прийматиме жодних ультиматумів

Найближчими днями у відносинах між Україною та Польщею може настати новий етап напруженості. Керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив, що пік ескалації ще попереду, а його причиною можуть стати дії польської сторони напередодні річниці Волинської трагедії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на інтерв'ю Буданова «РБК-Україна».

За словами Буданова, найскладніший період у двосторонніх відносинах ще не настав. «Він точно буде попереду. Тут нема великої таємниці. У нас трошки менше ніж тиждень залишився до 11 липня, коли буде річниця Волинської трагедії», – заявив він.

Керівник Офісу президента зазначив, що, за наявною інформацією, польська сторона готує низку дій, які можуть призвести до нового загострення. Водночас він наголосив, що Україна не змінить своєї позиції щодо будь-якого зовнішнього тиску.

«Україна не сприйме ультиматумів ні від кого в цьому світі. Останній, хто намагався поставити нам ультиматум – це Російська Федерація. Без образ до Польщі – але вона трошки потужніша, ніж Польща. І ми його (ультиматум, – ред.) все одно не прийняли. Так, важко, погано, крові багато. Але навіть їхній ультиматум ми не прийняли. То чому хтось думає, що ми приймемо щось інше, від іншої сторони? Ультиматумами з нами розмовляти не треба», – наголосив Буданов.

За його словами, Київ не планує діяти на випередження, однак будь-які недружні кроки не залишаться без відповіді. «Якщо ми визнаємо, що хтось робить незрілі кроки, нащо нам відповідати, робити хибні кроки наперед. Зроблять свій – побачимо, будемо відповідати. Мовчки сидіти ніхто не буде», – підсумував він.

Буданов також висловив думку, що пік ескалації може завершитися двома сценаріями – або подальшим загостренням, або поступовою деескалацією. Він висловив сподівання, що українсько-польські відносини зрештою повернуться до конструктивного діалогу.

Нагадаємо, новий виток напруги виник після того, як президент України Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння одному з українських підрозділів почесного найменування «імені Героїв УПА». Після цього президент Польщі Кароль Навроцький позбавив Зеленського Ордена Білого Орла, а згодом українська та польська сторони розпочали взаємні відмови від державних нагород. 

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Теги: Польща Кирило Буданов

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