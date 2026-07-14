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Буданов обговорив з комісаром ЄС питання створення антибалістичної системи Європи

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
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Буданов обговорив з комісаром ЄС питання створення антибалістичної системи Європи
Голова Офісу назвав фінансування українських виробників зброї окремим практичним кроком для зміцнення оборони всього Євросоюзу
фото: facebook.com/kyrylo.budanov.official

Раніше голова Офісу Президента анонсував технологічний сюрприз для росіян

Керівник Офісу президента Кирило Буданов провів зустріч із європейським комісаром з питань оборони і космосу Андрюсом Кубілюсом. Ключовою темою перемовин стало обговорення глобальної системи захисту європейського простору і стратегічне партнерство у сфері безпеки. Про деталі зустрічі очільник Офісу президента розповів на своїй офіційній сторінці у Facebook.

Зокрема, Кирило Буданов та Андрюс Кубілюс детально розглянули перспективи розбудови єдиної європейської антибалістичної системи.

«Окремо обговорили стратегічну важливість створення єдиної європейської антибалістичної системи. Саме сьогодні в Парижі на засіданні Антибалістичної коаліції президент Володимир Зеленський представив партнерам ініціативу та пропозиції України», – відзначив Буданов.

За його словами, Україна, яка щодня протидіє балістичним загрозам, готова стати невіддільною частиною цього щита.

«Членство України в ЄС є однією з ключових гарантій безпеки, тому ми розраховуємо на підтримку пана Кубілюса у якнайшвидшому відкритті всіх переговорних кластерів. Україна готова й надалі ділитися унікальним досвідом та технологічними ноу-хау задля безпеки спільного європейського дому», – констатував голова Офісу президента.

Окремим практичним кроком для зміцнення оборони всього Євросоюзу голова Офісу назвав фінансування українських виробників зброї, чия продукція вже довела свою ефективність у реальних бойових умовах.

«Невикористаний потенціал української оборонної промисловості сьогодні оцінюється у 30 млрд доларів США. Ми розраховуємо на європейські інвестиції. Українська зброя вже довела свою ефективність на полі бою, вона дешевша за світові аналоги. Тому поєднання європейських ресурсів, технологій та українського бойового досвіду безпосередньо вплине на розвиток оборонного потенціалу всього ЄС», – резюмував Кирило Буданов.

Раніше голова Офісу президента анонсував технологічний сюрприз для росіян на полі бою.

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Теги: зброя інвестиції Кирило Буданов Європейський Союз

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