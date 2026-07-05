День ВМС. Буданов нагадав, як Україна потопила «Москву» у Чорному морі

Глава Офісу президента: Україна здатна бути надійним гарантом морської безпеки

Завдяки унікальному досвіду війни на морі, а також потужному науковому та промисловому потенціалу, Україна здатна стати надійним гарантом морської безпеки у Чорноморському регіоні. Про це заявив керівник Офісу президента генерал-лейтенант Кирило Буданов у своєму привітанні з нагоди Дня Військово-Морських Сил ЗСУ. Відповідний допис оприлюднено на його офіційній сторінці в Telegram.

Очільник Офісу президента звернувся до матросів, старшин та офіцерів ВМС, наголосивши, що українські моряки є справжньою гордістю нації, а їхні здобутки вже змінили хід історії.

«Знищення крейсера «Москва» та інших ворожих кораблів, участь у звільненні Зміїного й чорноморських платформ, численні місії на морі й узбережжі – агресивне нахабство Москви втоплене у Чорному морі», – відзначив Буданов.

Водночас для забезпечення майбутньої безпеки держави Україна зобов’язана й надалі системно зміцнювати свій флот. За словами керівника Офісу президента, сучасні виклики вимагають активного розвитку цілої низки напрямків.

«Ми зобовʼязані зміцнювати їх і надалі: безпілотні системи, авіаційну компоненту, сучасний москітний флот, берегові ракетні комплекси та кораблі. Це вимоги часу й майбутньої безпеки України», – наголосив він.

Буданов висловив глибоку шану всім захисникам, які зараз тримають оборону на морі, та молодим воїнам, які лише починають свій шлях у лавах ВМС ЗСУ.

Також очільник Офісу президента закликав схилити голови у вічній шані перед пам'яттю моряків, які віддали свої життя за волю України, і додав: «Ми повернемо все, що належить нам по праву».

Раніше Кирило Буданов разом із командою спеціалістів вперше публічно презентували серію ударних морських дронів, які здатні знищувати ворожі кораблі та літаки.