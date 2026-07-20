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Біля театру Франка у Києві комунальники прибирають плакати мітингувальників

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Біля театру Франка у Києві комунальники прибирають плакати мітингувальників
Комунальники кажуть, що діють за розпорядженням керівництва
фото: The Page

Після відставки міністра оборони Михайла Федорова масові протести охопили Київ та інші міста України

На площі біля Національного драматичного театру імені Івана Франка у Києві працівники КП УЗН Печерського району вранці 20 липня 2026 року прибирають картонні плакати, які там залишили учасники акцій протесту. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Page.

Зазначається, що прибирання плакатів відбувається на тлі масових протестів, які з 16 липня 2026 року охопили Київ та інші міста України. Люди вийшли на вулицю, щоб висловити незгоду зі звільненням міністра оборони Михайла Федорова та змінами у вищому військовому командуванні.

Комунальники очищають від картонок фонтан біля театру імені Франка у Києві
Комунальники очищають від картонок фонтан біля театру імені Франка у Києві
фото: The Page
Пам'ятник Гната Юри у ролі Швейка не залишився без уваги мітингувальників
Пам'ятник Гната Юри у ролі Швейка не залишився без уваги мітингувальників
фото: The Page
Плакат біля пам'ятника Гнату Юрі
Плакат біля пам'ятника Гнату Юрі
фото: The Page
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Хвиля мітингів через відставку міністра оборони Михайла Федорова прокотилася всією Україною. Акції відбулися у Львові, Івано-Франківську, Луцьку, Харкові, Полтаві, Чернігові, Одесі, Дніпрі, Житомирі, Вінниці, Чернівцях, Рівному та Запоріжжі.

У Києві з 16 липня біля театру Франка збираються тисячі людей. Мітингувальники наголошують, що їхні акції – мирні. Одним з ініціаторів став ветеран Дмитро Козятинський. Він закликав людей не мовчати, критикуючи кадрову політику влади та бажання замінити ефективних управлінців на «зручних» посадовців. Навколо активістів виник скандал. Бойова медикиня Аліна Михайлова заявила, що спецслужби намагалися вирахувати місце служби Козятинського через його участь у протестах, хоча він звільнився з армії ще рік тому. Михайлова назвала це тиском на громадян, які мають власну думку.

Основні вимоги мітингувальників: підтримка Федорова та відставка Сирського

Спочатку протестувальники вимагали залишити Михайла Федорова на посаді міністра оборони, адже вважають його реформи, особливо щодо закупівлі дронів, вкрай ефективними. Гасла на кшталт «Я за дрони, а не штики» чи «Я не хочу жити як в романі 1984» демонструють страх мітингувальників перед поверненням до старих корупційних схем.

Згодом до вимог додали звільнення Олександра Сирського з посади Головнокомандувача ЗСУ. Народний депутат Ярослав Железняк повідомив, що в парламенті збирають підписи під зверненням до президента. Депутати вимагають звільнити Сирського та призначити нового головнокомандувача, який орієнтуватиметься на вимірювані технологічні результати. Щоб цей запит офіційно розглянули, потрібна підтримка більшості депутатів (226+ голосів).

Реакція влади на протести 

Влада відреагувала на масові протести. Зокрема, президент Володимир Зеленський у своєму зверненні запевнив, що «чує, що кажуть люди». Він повідомив, що провів розмови і з Федоровим, і з Сирським, і обіцяє напрацювати рішення щодо армії.

Голова Офісу президента Кирило Буданов закликав до єдності. Він назвав право ставити незручні питання владі ознакою здорового суспільства, проте наголосив, що дискусії не повинні послаблювати боротьбу з ворогом. Сам Михайло Федоров, підбиваючи підсумки роботи, подякував військовим за діалог і висловив сподівання, що заплановані зміни в оборонному секторі все ж вдасться реалізувати.

Також видання Financial Times із посиланням на високопоставленого співрозмовника в Офісі президента повідомило, що у Збройних силах України можуть відбутися великі кадрові перестановки, які пов’язані з головнокомандувачем Олександром Сирським. Президент Володимир Зеленський проводить закриті зустрічі з можливими кандидатами.

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Теги: Київ протест Володимир Зеленський Михайло Федоров Кирило Буданов

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