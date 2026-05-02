Путін може вдарити по Україні ядеркою. Нардеп пояснив, як готується влада

Надія Карбунар
«Ми воюємо з державою, яка володіє найбільшим арсеналом зброї масового знищення», – нагадав Костенко

Україна повинна підвищити готовність до можливого застосування президентом РФ Володимиром Путіним зброї масового знищення. У Верховній Раді розглянуть стратегію біологічної, хімічної і ядерної безпеки. Як інформує «Главком», про це повідомив секретар оборонного комітету ВР Роман Костенко в ефірі телеканалу NTA.

Він наголосив на необхідності підвищити до максимального рівня готовність України до застосуванням ворогом, зокрема, ядерної зброї.

«Ми воюємо з державою, яка володіє найбільшим арсеналом зброї масового знищення», – нагадав Костенко.

За його словами, стратегія біологічної, хімічної і ядерної безпеки виділена окремо в законі про нацбезпеку у багатьох країнах, зокрема країнах НАТО.

«У нас, на жаль, це було втрачено. Тому зараз, я думаю, ми це повернемо», – зазначив нардеп.

Роман Костенко нагадав, що 2024 року Росія внесла зміни до ядерної доктрини, якою розширила умови для застосування ядерної зброї.

«Якщо вони [росіяни] просто вважають, що на них може хтось напасти, вони превентивно можуть її застосовувати. Тобто вони повністю собі розв’язали руки, щоб можна було застосовувати [ядерну зброю]. І ми маємо розуміти, що Україна має бути до цього готова. Мають бути готові всі служби», – наголосив він.

Нардеп пояснив, що стратегія захисту від біологічної, хімічної та ядерної зброї повинна чітко регулювати, чим саме будуть займатися Міноборони, ДСНС, МВС тощо.

«Це нам потрібно все прогнозувати і бути готовими до всього, тому що ми розуміємо, з ким ми воюємо», – підсумував Костенко.

Раніше всесвітня організація охорони здоров’я посилила підготовку до можливого ядерного інциденту на тлі загострення війни між США, Ізраїлем та Іраном.

Нагадаємо, міністр оборони Швеції Пол Йонсон заявив, що країна не виключає можливості розміщення ядерної зброї на своїй території у разі війни. 

Йонсон, який представляє Помірковану партію прем’єр-міністра Ульфа Крістерссона, зазначив, що у воєнний час Швеція буде відкритою до рішень, які сприятимуть її безпеці та виживанню. 

Нова загроза з Білорусі? Рада нацбезпеки оцінила дії армії Лукашенка на кордоні
«Кадиров привіз телевізор». Звільнений із полону військовий розповів про 38 місяців у Чечні
Бронювання можуть частково скасувати: нардеп зробив заяву
Зеленський увів санкції проти свого екссоратника Андрія Богдана
Зеленський анонсував нові кадрові зміни в Уряді
