Серійні крадіжки сигарет з кіосків у Києві: перед судом постануть двоє іноземців

Сигарети, вилучені поліцією у крадіїв
фото: Національна поліція України

Обвинуваченим загрожує до восьми років позбавлення волі

Поліцейські завершили розслідування та скерували до суду справу щодо двох іноземців, які займалися крадіжками тютюнової продукції у Дніпровському районі столиці. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на відділ комунікації поліції Києва.

Повідомляється, що у березні поточного року правоохоронці затримали двох 22-річних чоловіків безпосередньо після пограбування торговельного павільйону. Зловмисники зламали дверні замки та викрали сигарети на суму понад 740 тис. грн.

Під час слідства з'ясувалося, що один із фігурантів причетний до обкрадання ще чотирьох кіосків на території того ж району.

фото: поліція Києва

Обвинувальні акти скеровано до суду за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України (крадіжка, вчинена за попередньою змовою осіб в умовах воєнного стану).

Наразі досудове розслідування завершено та обвинувальні акти скеровано до суду. Згідно санкції інкримінованої статті обвинуваченим загрожує до восьми років позбавлення волі.

Раніше детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) викрили в Київській області угруповання, учасників якого підозрюють у нелегальному продажі тютюнових виробів, електронних сигарет і рідин для куріння. Під час обшуків правоохоронці вилучили підакцизних товарів на понад 3 млн грн. 

