«Нічого не залишилося». Флеш розповів про пережиту атаку

Сергій Бескрестнов: «Це дуже велика вдача, що я залишився живий»

Радник міністра оборони Сергій Бескрестнов на псевдо Флеш заявив, що російські війська в ніч проти 20 квітня використовували керовані реактивні «шахеди», аби вбити його. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на українського військового експерта в ефірі телемарафону.

«Це дуже велика вдача, що я залишився живий, я так вважаю. Вже ми зараз знаємо, як це відбувалося. Ми знаємо, що росіяни використовували чотири реактивні «шахеди», тобто це була така спеціальна операція – знайти мене та ліквідувати», – сказав він.

Як зазначив Бескрестнов, безпілотник був керованим, росіяни свідомо намагалися його вбити. «У нас є підтвердження, що дійсно цей безпілотник керувався з території Росії».

Водночас фахівець зазначив, що його будинок знищений та фактично нічого не залишилось. «Цілком, так. Так, і автомобілі, також і будинок. Нічого не залишилось, можна так сказати», – зазначив він.

Флеш заявив, що має проблеми зі здоров’ям після ворожої атаки. «Але найголовніше, що я залишився живий. Я маю бажання працювати далі для захисту нашої країни», - наголосив він.

Нагадаємо, уночі 20 квітня російська армія запустила чотири реактивних «шахеда», аби вбити українського військового експерта, радника міністра оборони Сергія Бескрестнова на псевдо Флеш. За словами посадовця, один з керованих реактивних дронів врізався у стіну його будинку. Він зазнав поранення.

Як повідомлялося, російські загарбники вдарили по Київській області безпілотниками. У Броварському районі Київщини в результаті атаки ворога пошкоджено два житлові будинки, є постраждалий.

До слова, Російська Федерація вдень 20 квітня безпілотниками атакувала Прилуки на Чернігівщині. Окупанти влучили у районний відділ поліції. Частина будівлі зруйнована.