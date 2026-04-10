Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Міноборони роз'яснило ситуацію зі статусом «у розшуку» для жінок

glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Із загального військового обліку жінок, які помилково туди потрапили, знімуть до кінця квітня
фото: Міноборони (ілюстративне)

Проблема виникла через технічну помилку в одному з районних ТЦК

Міністерство оборони України вирішило питання щодо усіх 32 жінок, яких було помилково поставлено на військовий облік та які через це отримали статус «в розшуку». Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров під час години запитань до уряду, передає «Главком».

За словами міністра, проблема виникла через технічну помилку в одному з районних ТЦК – жінок поставили на військовий облік помилково. Зі всіх знято статус «в розшуку» ще два тижні тому. Штрафи не були накладені, тому що для цього не було причин.

Зазначається, що із загального військового обліку жінок, які помилково туди потрапили, знімуть до кінця квітня.

Нагадаємо, у березні засоби масової інформації повідомляли про випадки, коли жінки виявили себе на військовому обліку, хоча не ставали на нього, та перебували у розшуку.

До слова, у Раді з'явився законопроєкт «Про військовий обов’язок і військову службу» щодо процедури виключення з військового обліку жінок, взятих на такий облік з порушенням законодавства України. Авторами законопроєкту є нардепи Дмитро Разумков, Георгій Мазурашу, Мар’яна Безугла, Оксана Дмитрієва та Дмитро Микиша.

Раніше Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт №12076, який серед іншого передбачає взяття жінок на військовий облік військовозобов'язаних, які виявили бажання проходити базову військову службу. 

Теги: Міноборони Михайло Федоров ТЦК

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Суспільство

Новини

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua