Міноборони роз'яснило ситуацію зі статусом «у розшуку» для жінок

Із загального військового обліку жінок, які помилково туди потрапили, знімуть до кінця квітня

Проблема виникла через технічну помилку в одному з районних ТЦК

Міністерство оборони України вирішило питання щодо усіх 32 жінок, яких було помилково поставлено на військовий облік та які через це отримали статус «в розшуку». Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров під час години запитань до уряду, передає «Главком».

За словами міністра, проблема виникла через технічну помилку в одному з районних ТЦК – жінок поставили на військовий облік помилково. Зі всіх знято статус «в розшуку» ще два тижні тому. Штрафи не були накладені, тому що для цього не було причин.

Зазначається, що із загального військового обліку жінок, які помилково туди потрапили, знімуть до кінця квітня.

Нагадаємо, у березні засоби масової інформації повідомляли про випадки, коли жінки виявили себе на військовому обліку, хоча не ставали на нього, та перебували у розшуку.

До слова, у Раді з'явився законопроєкт «Про військовий обов’язок і військову службу» щодо процедури виключення з військового обліку жінок, взятих на такий облік з порушенням законодавства України. Авторами законопроєкту є нардепи Дмитро Разумков, Георгій Мазурашу, Мар’яна Безугла, Оксана Дмитрієва та Дмитро Микиша.

Раніше Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт №12076, який серед іншого передбачає взяття жінок на військовий облік військовозобов'язаних, які виявили бажання проходити базову військову службу.