Міноборони закуповуватиме інноваційне озброєння по-новому: деталі

Ростислав Вонс
Ростислав Вонс
За словами міністра оборони, урядова ініціатива допоможе скоротити шлях від розробки до застосування
фото: Міноборони

Оборонне відомство отримало можливість швидко купувати інноваційну продукцію за спрощеною процедурою

Уряд запустив експериментальний проєкт, який дає змогу швидко закуповувати, тестувати та впроваджувати інноваційні рішення для потреб оборони. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра оборони Михайла Федорова.

За словами урядовця, раніше не існувало процедури, яка дозволяла б Міноборони закуповувати інновації для тестування у військах. Тому інновації потрапляли у війська несистемно.

Відтепер Міноборони має право швидко закуповувати інноваційну продукцію за спрощеною процедурою. Підрозділи ЗСУ отримують інновації для бойового тестування й ухвалюють рішення про їх ефективність. Перевірені в бою рішення отримують шлях для включення в потребу на постачання.

«Цей проєкт разом із попередніми змінами щодо нового підходу до оборонних закупівель БпЛА має на меті забезпечити війська лише перевіреною на ефективність технікою.Ідеться про інноваційні товари, технології, програмне забезпечення та рішення, які можуть посилити спроможності війська вже зараз», – каже він.

Як наголосив Федоров, урядова ініціатива дає змогу скоротити шлях від розробки до застосування, швидше реагувати на потреби фронту та вибудувати системний зворотний зв’язок між військовими й розробниками.

Нагадаємо, міністр оборони Михайло Федоров підписав наказ про новий підхід до оборонних закупівель БпЛА. Відтепер потреба в дронах формуватиметься на основі якісних даних з поля бою – без людського фактора, субʼєктивного впливу та корупційних ризиків.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів запровадив новий механізм закупівлі транспорту для Сил оборони, покликаний прискорити постачання пікапів та іншої техніки на фронт. Уряд надав Агенції оборонних закупівель статус централізованої закупівельної організації, що дозволяє їй адмініструвати електронний каталог Prozorro Market і перебрати на себе взаємодію з ринком та частину бюрократичних процедур.

До слова, Агенція оборонних закупівель ДОТ збільшила закупівлі інженерних мін і боєприпасів для дронів до рекордного рівня. За перші три місяці 2026 року було передано понад половину усіх мін і боєприпасів, які були поставлені за весь 2025 рік.

Дніпропетровщина: росіяни намагалися атакувати приміський потяг
