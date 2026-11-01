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На Рівненщині внаслідок російської атаки постраждали четверо людей (фото)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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На Рівненщині внаслідок російської атаки постраждали четверо людей (фото)
Наслідки російської атаки на Рівненщину
фото: ДСНС Рівненщини

Унаслідок ворожої атаки виникла пожежа в житловому будинку

У ніч на 1 листопада російська терористична армія вдарила по Рівненщині. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

В Острозькому районі внаслідок ворожої атаки виникла пожежа в житловому будинку. Площа займання становила 100 кв. м.

На Рівненщині внаслідок російської атаки постраждали четверо людей (фото) фото 1
На Рівненщині внаслідок російської атаки постраждали четверо людей (фото) фото 2
На Рівненщині внаслідок російської атаки постраждали четверо людей (фото) фото 3

Унаслідок удару постраждали четверо людей. Рятувальники ДСНС ліквідували пожежу.

Нагадаємо, у ніч проти 1 листопада російська терористична армія атакувала Вінницю. Унаслідок удару пошкоджено зупинку громадського транспорту, згорів автомобіль.

Зокрема, на Вінниччині під удар потрапили обʼєкти енергетичної інфраструктури, вежа мобільного звʼязку та приватна складська будівля.

Як повідомлялося, від вечора 31 жовтня російські окупанти масовано запускали безпілотники по різних регіонах України. Вибухи лунали, зокрема, на Тернопільщині, Житомирщині, Волині, Львівщині та у Черкасах.

До слова, у ніч проти 1 листопада російська авіація атакувала центральну будівлю виконавчого комітету Краматорської міської ради на площі Миру.

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Теги: ДСНС війна Рівненщина

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