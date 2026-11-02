Атака на Комишуваху. Стали відомі імена рятувальників, яких убила Росія

«Без чоловіка залишилися дружини, без батька – четверо дітей»

Унаслідок російської атаки на селища Комишуваха Запорізької області загинуло двоє рятувальників. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

«Вранці 2 листопада російські війська завдали удару по навчальному закладу в одному з населених пунктів Запорізького району. Коли на місце прибули рятувальники та поліцейські, виникла загроза повторного обстрілу. Надзвичайники перейшли в укриття. Та ворог завдав повторних ударів по місцю попереднього влучання. Зруйновано спортивну залу та господарську споруду, пошкоджено будівлю навчального закладу, знищено пожежно-рятувальний автомобіль. Є загиблі та постраждалі», – йдеться у повідомленні.

За даними ДСНС, серед загиблих – рятувальники Денис Коноваленко та Олексій Сущевський. Обом було 44 роки.

«Денис майже 12 років присвятив службі цивільного захисту. Олексій прийшов до лав рятувальників у 2013 році й понад 13 років ніс службу в пожежно-рятувальних підрозділах Запоріжжя. Вони щодня виїжджали на допомогу людям, працювали в небезпечних умовах і ризикували власним життям, щоб рятувати інших», – додається у повідомленні.

Зазначається, що обидва рятувальники були відзначені державними нагородами. Коноваленко мав відзнаку президента України «За оборону України». Службу Сущевського відзначено цією ж відзнакою та медаллю «Захиснику Вітчизни».

«Сьогодні їхні родини переживають непоправну втрату. Без чоловіка залишилися дружини, без батька – четверо дітей: 18-річний і 19-річний сини, 12-річна та восьмирічна доньки. Немає слів, які могли б полегшити цей біль. Росія забрала життя двох людей, які присвятили себе порятунку інших. Двох колег, побратимів, частину нашої великої рятувальної родини. Від імені всієї Служби висловлюю щирі співчуття рідним і близьким Дениса та Олексія. Розділяємо ваш біль і сумуємо разом із вами», – сказав голова ДСНС України Андрій Даник.

Нагадаємо, російські війська завдали щонайменше дев’ять ударів керованими авіабомбами ФАБ-3000 по центру селища Комишуваха Запорізької області. Унаслідок атаки загинули 24 людини, ще п’ятеро дістали поранення. 27 осіб вважаються зниклими безвісти.

До слова, президент України Володимир Зеленський відреагував на російський удар по селищу Комишуваха Запорізької області, де авіабомби влучили в школу, яку використовували для роздачі гуманітарної допомоги. За його словами, після першого удару російські війська повторно атакували укриття, де перебували люди.