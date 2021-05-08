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    Росія готується до загострення конфлікту напередодні Дня Незалежності, – Муженко

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    Генерал Віктор Муженко зауважив, що буде циклічність загострень - Росія готується до загострення конфлікту напередодні Дня Незалежності, – Муженко

    Генерал Віктор Муженко зауважив, що буде циклічність загострень

    Фото із відкритих джерел

    «Кремль зайняв вичікувальну позицію та дивиться на реакцію України» – генерал

    Росія готується до загострення військового конфлікту напередодні святкування 30-ої річниці незалежності України.

    Про це заявив у інтерв’ю BBC News Україна генерал Віктор Муженко, який очолював Генштаб України під час активних бойових дій на Донбасі 2014-2015 років.

    За його словами, наразі Кремль зайняв вичікувальну позицію та дивиться на реакцію України та Заходу після дій Росії у квітні.

    «Їм потрібен час, щоб все осмислити, внести зміни у стратегічне та оперативне планування. І вони тестують дії ЗСУ – як реагували на тих напрямках, де продемонстрували загрози, а переміщення техніки було відкрите», – вважає Муженко.

    Генерал зауважив, що буде циклічність загострень, особливо перед 30-річчям незалежності України. Він пояснює це з переміщенням техніки до Білорусі на навчання «Запад-2021» у другій половині липня та на початку вересня.

    Нагадаємо, Російська Федерація вивела лише кілька тисяч військовослужбовців з кордону з Україною. На його різних ділянках залишається ще приблизно 80 тис. військових, що є найбільшою кількістю сил, яку Росія накопичила там з моменту анексії Криму у 2014 році.

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    Теги: Крим Росія ЗСУ Генштаб Віктор Муженко агресія навчання
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