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СБУ оголосила підозру ексочільнику забороненої партії «Держава»

Ростислав Вонс
glavcom.ua
СБУ оголосила підозру ексочільнику забороненої партії «Держава»
До початку повномасштабного вторгнення РФ Василець переїхав до Москви
фото з відкритих джерел

Василець особисто закликав до захоплення державної влади та всієї території України

Колишньому голові забороненої політичної партії «Держава» Дмитру Васильцю оголосили підозру за заклики до знищення України. Про це повідомляє Служба безпеки України.

Ще до початку повномасштабного вторгнення РФ Василець переїхав до Москви, де публічно підтримав агресивну війну проти України.

Для поширення ворожої пропаганди Василець задіяв власні канали на відеохостингу YouTube і в месенджері Telegram із загальною аудиторією понад пів мільйона користувачів.

На цих ресурсах фігурант вихваляв режим російського диктатора Володимира Путіна, виправдовував повномасштабне вторгнення РФ і закликав до знищення нашої держави.

СБУ уточнює, що Василець також неодноразово виступав на підтримку Кремля під час масових пропагандистських заходів за участю представників вищого військово-політичного керівництва Росії.

Крім того, в ефірах центральних телеканалів РФ Василець особисто закликав до захоплення державної влади та всієї території України.

На підставі зібраних доказів слідчі заочно повідомили Васильцю про підозру за фактом публічних закликів до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або до захоплення державної влади, а також розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій.

Санкція статті передбачає до трьох років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Оскільки зловмисник переховується від правосуддя на території Росії, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності за злочини проти нашої держави.

Наприкінці березня 2022 року президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про припинення діяльності низки політичних партій.

Уже в червні того року Восьмий апеляційний адміністративний суд задовольнив позов про заборону політичної партії «Держава».

До слова, Державне бюро розслідувань закінчило досудове розслідування щодо державної зради колишнього народного депутата України Рената Кузьміна. Обвинувальний акт направлено до суду.

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Теги: війна підозра колабораціонізм державна зрада СБУ

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