Екскардинала Ватикану вперше звинуватили у зґвалтуванні підлітка

Фото: Associated Press

МакКаррік нібито зґвалтував підлітка під час весільного прийому, після чого закликав помолитися

У США колишнього кардинала Теодора МакКарріка, позбавленого сану через сексуальне насильство, звинуватили у зґвалтуванні підлітка під час весільного прийому в Массачусетсі в 1974 році. Про це із посиланням на The Boston Globe повідомляє The Associated Press.

Зазначається, що МакКаррік став першим кардиналом у США, якому коли-небудь пред'являли кримінальне обвинувачення в сексуальному злочині проти неповнолітнього.

Згідно з документами, поданими в середу, 28 липня, до Окружного суду Дедгема, штат Массачусетс, щодо МакКарріка висувають три звинувачення в непристойному нападі і нанесенні побоїв людині старше 14 років.

Позивач стверджує, що насильство почалося, коли він був маленьким хлопчиком. Він розповів, що МакКаррік був близьком з його родиною, для якої проводив весільні меси, хрещення і похорони.

Чоловік вказав, що під час весільного прийому його брата в коледжі Уеллслі в червні 1974 року, коли постраждалому було 16 років, МакКаррік висловив бажання поговорити з хлопцем наодинці нібито через скарги батька на те, що син «бешкетує і не ходить до церкви«.

За словами позивача, МакКаррік зґвалтував його у гардеробній, після чого попросив прочитати «Отче наш» і «Радуйся, Маріє».

Пізніше, стверджує він, екскардинал неодноразово вчиняв щодо нього сексуальне насильство. Напади нібито тривали впродовж багатьох років, зокрема коли потерпілий подорослішав.

91-річний МакКаррік, який зараз живе в Міссурі, має з'явитися в Массачусетсі 3 вересня для пред'явлення йому звинувачення.

Нагадаємо, що Ватикан позбавив духовного сану колишнього архієпископа Вашингтонського, кардинала Теодора Маккарріка у 2019 році.

Це сталося після того, як американські церковні високопосадовці підтвердили обґрунтованість інформації про те, що 50 років тому Маккаррік вдався до сексуального насильства щодо підлітка.