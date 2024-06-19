Стало відомо, де розташовуватимуться американські винищувачі F-16

Двостороння безпекова угода між Києвом та Вашингтоном передбачає розміщення американських F-16 на території України

Повітряні сили повідомляли, що частину переданих Україні F-16 триматимуть на закордонних авіабазах

Винищувачі F-16 від Сполучених Штатів Америки попередньо буде розміщено на території України. Про це повідомив радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван в інтерв’ю PBS.

Салліван наголосив, що двостороння безпекова угода, яку недавно було укладено між Києвом та Вашингтоном, передбачає розміщення американських F-16 на території України.

«Планується поставити F-16 Україні. І двостороння безпекова угода, яку підписали президент (Джо Байден – «Главком») і президент Зеленський, підкріпила цей пункт, що ми хочемо допомогти Україні мати цей потенціал. Це має бути потенціал, який базується в Україні», – сказав Салліван.

За словами радника Байдена, Україна може використовувати системи протиповітряної оборони, які надали США, аби знищувати літаки РФ, «навіть якщо ці російські літаки перебувають в російському повітряному просторі, якщо вони збираються обстріляти український повітряний простір».

Нагадаємо, винищувачі F-16 від Данії прибудуть в Україну найближчим часом.

Як повідомлялося, низка західних літаків F-16, які Україна отримає від союзників, розташовуватиметься на закордонних базах. Причиною є намір убезпечити літаки від російських ударів.

Раніше стало відомо, що Україна докладає всіх зусиль, аби ефективно забезпечити роботу винищувачів F-16 та їх розміщення на території країни.

До слова, Сполучені Штати Америки роблять усе для того, щоб передати Україні винищувачі F-16 вже цього літа.