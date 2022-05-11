Чехія офіційно визнала злочини РФ на території України – геноцидом

Країна буде постачати в Україну зброю

Чехія на офіційному рівні визнала злочини російської армії на території України геноцидом. Про це повідомив посол України у Чеській Республіці Євген Перебийніс.

«Чеський Сенат щойно визнав злочини, які російська армія вчиняє в Україні, геноцидом Українського народу», – написав дипломат.

Перебийніс також зазначив, що у прийнятій постанові йдеться про подальшу підтримку України Чехією,зокрема зброєю. « У прийнятій постанові також міститься підтримка подальшого надання Чехією Україні зброї та отримання Україною статусу кандидата на членство в ЄС. Дякуємо!», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, президент Чехії дозволив своїм громадян вступати до лав ЗСУ.

Нагадаємо, Генасамблея ООН офіційно прийняла Чехію в Раду з прав людини замість Росії. Як раніше повідомлялося, Чехія готова відмовитися від закупівлі нафти з Росії.

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