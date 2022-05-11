Чехія офіційно визнала злочини РФ на території України – геноцидом

Чехія офіційно визнала злочини РФ на території України – геноцидомдокумент
Країна буде постачати в Україну зброю
Чехія на офіційному рівні визнала злочини російської армії на території України геноцидом. Про це повідомив посол України у Чеській Республіці Євген Перебийніс.
«Чеський Сенат щойно визнав злочини, які російська армія вчиняє в Україні, геноцидом Українського народу», – написав дипломат.
Перебийніс також зазначив, що у прийнятій постанові йдеться про подальшу підтримку України Чехією,зокрема зброєю. « У прийнятій постанові також міститься підтримка подальшого надання Чехією Україні зброї та отримання Україною статусу кандидата на членство в ЄС. Дякуємо!», – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, президент Чехії дозволив своїм громадян вступати до лав ЗСУ.
Нагадаємо, Генасамблея ООН офіційно прийняла Чехію в Раду з прав людини замість Росії. Як раніше повідомлялося, Чехія готова відмовитися від закупівлі нафти з Росії.