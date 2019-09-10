Чекаю на революцію в Росії, - Сенцов



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Олег Сенцов та Олександр Кольченко на пресконференції в Українському домі Фото: Михайло Глуховський, Главком

Режисер закликав громадськість боротися за звільнення росіян-політв'язнів у РФ

Звільнений з полону режисер Олег Сенцов заявив, що чекає на революцію в Росії і закликав громадськість боротися за звільнення громадян Росії-політв'язнів у РФ. Про це він сказав на пресконференції в Українському домі, передає кореспондент «Главкома».

Сенцов заявив, що необхідно продовжувати боротьбу за звільнення полонених українців, взятих під арешт в Росії і на Донбасі, і росіян, які борються проти режиму президента Росії Володимира Путіна.

«Це росіяни, які також борються за себе і за вільну Україну», - підкреслив він.

Сенцов закликав, зокрема, звільнити засудженого до чотирьох років позбавлення волі політв'язня Костянтина Котова.

Як повідомлялось, режисер також заявив, що не готовий їздити на окупований Донбас, аби звільняти в'язнів.

Нагадаємо, у суботу, 7 вересня, між Україною та Росією відбувся обмін у форматі 35 на 35. До України повернулися 11 незаконно засуджених у Росії співгромадян та 24 моряків, яких Росія захопила в районі Керченської протоки у листопаді 2018 року.

Президент Володимир Зеленський заявив, що другий етап обміну полоненими передбачає звільнення затриманих в Росії кримських татар.

Росія утримує на своїй території та в анексованому Криму ще 110 громадян України.

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