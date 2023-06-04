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У Запорізькій області окупанти шантажують інсулінозалежних людей

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
У Запорізькій області окупанти шантажують інсулінозалежних людей
Окупанти в Запорізькій області не видають інсулін навіть тим громадянам України, які беруть його для своїх дітей
фото з відкритих джерел

Росіяни цинічно примушують мешканців окупованих територій отримувати паспорти РФ

На тимчасово окупованих територіях Запорізької області російські загарбники відмовляють в інсуліні хворим на цукровий діабет, якщо ті не мають паспорта РФ. Про це повідомив Центр національного спротиву.

Як зазначається, таким чином росіяни намагаються примусити мешканців окупованих територій отримувати російські паспорти.

«На тимчасово окупованих територіях Запорізької області хворі на цукровий діабет не можуть отримати інсулін, якщо в них немає російських паспортів. Інсулін не видають навіть тим громадянам України, які беруть його для своїх дітей», – ідеться в повідомленні ЦНС.

Нагадаємо, російські окупанти продовжують примусову паспортизацію населення на тимчасово захоплених територіях Херсонської області. Так, російська окупаційна адміністрація визначила 1 вересня цього року кінцевим терміном отримання паспорта громадянина РФ з обов’язковою письмовою відмовою від українського паспорта.

До слова, в Ялті в анексованому Криму російська окупаційна влада вигадала, як покарати громадян України, які за період окупації півострова не прийняли російське громадянство.

Теги: окупація окупанти Запорізька область діабет

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